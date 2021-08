Marion Cotillard recibirá el premio Donostia durante la inauguración del Festival de San Sebastián

Tras estrenar una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Cannes, Annette, Marion Cotillard vuelve a ser protagonista. La actriz francesa viajará hasta Donostia para recibir el premio Donostia a su carrera e inaugurar de esta manera la 69º edición del festival.

Será el próximo viernes 17 de septiembre, durante la gala inaugural celebrada en el ya emblemático Kursaal, cuando la actriz de La vida en rosa será agraciada con este premio que brinda homenaje a su ya larga carrera a pesar de su moderada juventud. Un galardón más que merecido para una de las actrices europeas más importantes de su generación.

Marion Cotillard, nacida en Francia en 1975, se ha caracterizado a lo largo de su filmografía por hacer todo tipo de papeles, desde dramas de autor hasta algún que otro blockbuster como Origen o El caballero oscuro: La leyenda renace. Una carrera marcada siempre por su polivalencia y capacidad para adaptarse a cualquier registro, como bien demuestra su último papel en la nueva película de Leos Carax, Annette.

Por otro lado, este es el último premio Donostia concedido en el Festival de San Sebastián este año. El primero, anunciado hace unas semanas, es para Johnny Depp, el cual no ha sido acogido con la misma efusividad que este. Cotillard tendrá además una doble presencia en la edición de este año, ya que también participa como productora en el documental Bigger Than Us, que podrá verse como proyección especial el día 18 en el Teatro Victoria Eugenia.

