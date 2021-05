CINE

“Como espectadora y aprendiz, veo de todo. Drama, cine de autor, independiente, thriller, ciencia-ficción… Y mis títulos favoritos son muchos: La vida es bella, The Disaster Artist, Interstellar, Pulp Fiction, La habitación… Mi primera película en sala de cine fue Monstruos S. A.”.

SERIES

“Peaky Blinders es grandiosa. En especial, por su reparto y por la magia de Cillian Murphy. También por los diálogos, la puesta en escena, la banda sonora y sus antagonistas. Mi último descubrimiento ha sido How to Sell Drugs Online”.

Peaky Blinders .

TEATRO

“El año pasado vi Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) con Jorge Usón y Carmen Barrantes, y quizás es una de las obras más honestas y humildes hacia el espectador que he visto en mi vida. Te hace conectar desde el minuto uno. Me emocioné muchísimo, quizás porque yo busco la sencillez y el amor puro visto en obra teatral. Admiro mucho a Pablo Messiez por su forma de expresar sentimientos tan precisos, expuestos en textos, quizás palabras que a veces son innombrables o difíciles de plasmar. Con Claudio Tolcachir hice mi primer curso teatral y me enamoré profundamente del teatro. Supe que mi carrera algún día surgirá ahí: encima del escenario”.

Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) .

ARTE

“Ahora mismo hay un pintor figurativo que ocupa todo el rato mi cabeza: Malcolm T. Liepke. En cuanto a espacios, me encanta ir al Thyssen”.

LIBROS

“Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz, es un libro muy necesario de leer en cualquier momento de tu vida, así como un manual siempre que tengas un momento de separación de tu yo, de volver a reconectar con la libertad de ti mismo y hacia los demás, de comprensión hacia muchas cosas que creemos que son responsabilidad de los demás y quizás tienen que ver más con nosotros mismos, de saber hacia qué lugar sanar y pulir nuestras heridas”.

MÚSICA

“El mejor concierto de mi vida ha sido uno de Coldplay en el Palau Sant Jordi. Me fascinan Alice Wonder y su disco Firekid, y tengo muchas ganas de disfrutar del que tiene en proceso, Que se joda todo lo demás”.

El azul es un color cálido .

CÓMIC

“Hace poco Jota Linares me regaló El azul es un color cálido y me fascinó”.

VIAJES

“Viajo mucho y no podría decantarme por ningún viaje, porque todos y cada uno de ellos me han dado un trozo de lo que soy ahora. Los vivo como un aprendizaje hacia mi persona. El último fue a Barcelona, que me inspiró a un cambio, un reseteo y una nueva forma de vida”.

