Maria Bakalova ('Borat 2') se une a 'Guardianes de la Galaxia 3' como Cosmo, el Perro Espacial

Ajustándose al cliffhanger de Vengadores: Endgame, Thor. Love and Thunder nos presentó al Dios del Trueno formando parte de la tripulación de los Guardianes de la Galaxia. Tristemente para los numerosos fans de estos personajes, la aparición de Star-Lord y compañía resultó ser muy anecdótica, pero al menos tenía lugar habiendo confirmado que la saga de Guardianes de la Galaxia sigue teniendo recorrido por delante. Este 10 de agosto se estrena la serie animada Yo soy Groot, y se supone que en invierno llegaría un especial navideño que ha dirigido el mismo James Gunn. Todo precediendo Guardianes de la Galaxia. Volumen 3, concebida como el final de la trilogía y del camino de estos personajes.

Cuando estuvo despedido de Disney durante unos pocos meses Gunn lamentó no poder haberle dado un final digno a estos aventureros (sobre todo en lo referente al mapache Rocket, su personaje preferido), así que fue una alegría para todos que le readmitieran (una vez desarrollara El Escuadrón Suicida y El Pacificador para la competencia) y el director pudiera concluir la historia tal y como había pensado. En la Comic-Con de San Diego que está teniendo lugar estos días ha habido naturalmente un panel dedicado a Marvel Studios, donde se han aclarado los títulos de la Fase 5 y 6 (formando la Saga del Multiverso) y también han trascendido numerosos detalles sobre Guardianes de la Galaxia 3.

De hecho se ha proyectado un primer tráiler (al ritmo de Do You Realize de los Flaming Lips), que lamentablemente aún no es de dominio público. En cualquier caso, gracias a él ya contamos con información muy jugosa con respecto a la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, destacando la incorporación de Maria Bakalova. Quien fuera nominada al Oscar por interpretar a la hija de Sacha Baron Cohen en Borat, película film secuela forma parte del reparto de Guardianes 3, encargada de poner voz a un personaje muy conocido de los cómics: Cosmo, el Perro Espacial, que ya fuera introducido de pasada en la primera Guardianes.

Cosmo es un perro de origen soviético (de ahí se entiende la elección concreta de Bakalova, pues la actriz es búlgara) que a resultas de unos experimentos tiene poderes telepáticos y es capaz de comunicarse con cualquier ser vivo. Su historia está muy vinculada a la de Rocket, de ahí que la presencia de Cosmo confirme que Guardianes 3 le dará una importancia especial al origen del mapache que dobla Bradley Cooper. Otro detalle fundamental de esta película es el regreso de Zoe Saldaña como Gamora: el personaje murió en Vengadores: Infinity War, pero más tarde fue sustituido por una versión llegada de otra línea temporal.

Es decir, por una Gamora que no tenía ningún vínculo con los Guardianes ni con Peter Quill (Chris Pratt). En sintonía a esto, Guardianes 3 nos presentará a una Gamora que se ha unido a los Ravagers, formación de contrabandistas a la que una vez perteneció Quill junto a Yondu (Michael Rooker), y de donde también provienen personajes como Kraglin (Sean Gunn, hermano del director) y Starhawk (Sylvester Stallone), de vuelta en este film. También hay que destacar las incorporaciones de dos intérpretes llegados de la experiencia de Gunn en DC: Daniela Melchior (El Escuadrón Suicida) y Chukwudi Iwuji (El Pacificador).

Iwuji, por su parte y según se ha sabido en la Comic-Con, encarnará al gran villano de Guardianes 3, por nombre el Alto Evolucionador. Cierra el reparto Will Poulter como el guerrero Adam Warlock, cuya aparición ya insinuara en su momento Guardianes de la Galaxia. Volumen 2. Marvel ha fijado el estreno del tercer volumen para el 5 de mayo de 2023, y es de esperar que no tarde mucho en publicar en redes sociales su tráiler.

