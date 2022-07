Yo soy Groot: el spin-off animado de ‘Guardianes de la Galaxia’ llega a Disney+ en agosto

El Universo de Marvel desembarcó en Disney+ no solo con la idea de que series de gran ambición nutrieran la continuidad de la franquicia, sino también para alojar otro tipo de proyectos derivados, más pequeños y acaso experimentales. En esta liga podríamos incluir ¿Qué pasaría si…?, serie animada de episodios (parcialmente) autoconclusivos que tuvo una acogida lo bastante buena como para que Marvel Studios la renovara por una segunda temporada y además pusiera en marcha un spin-off a partir de uno de sus segmentos, Marvel Zombies. Otro proyecto confirmado desde hace tiempo es I am Groot, spin-off de Guardianes de la galaxia compuesto por varios cortometrajes de animación independientes.

La idea era que esta serie recorriera el crecimiento de Groot desde que volvía a su estado bebé al final de Guardianes del galaxia hasta ser nuevamente adulto, explorando su nueva crianza y la pubertad. Teniendo en cuenta el cariño que esta criatura (doblada por Vin Diesel en tanto a una única frase repetida hasta la saciedad, “Yo soy Groot”) despierta en el público, cabe esperar que la serie sea muy bien recibida cuando se estrene en streaming, y Disney ya ha revelado cuándo ocurrirá esto. Será este 10 de agosto, una vez se haya estrenado Thor: Love and Thunder este 8 de julio, haya concluido Ms. Marvel en el seno de la plataforma, y una semana antes del lanzamiento en la misma de She-Hulk: Abogada Hulka.

¿Un solo día de estreno para I am Groot? Sí, porque a semejanza de otros proyectos derivados de grandes IPs como Star Wars Visions (o, más recientemente, ¡Baymax! con respecto a Big Hero 6), I am Groot estrenará sus episodios de golpe, en modo Netflix. Tiene su lógica dado que se trata de cortos de escaso metraje y relación tangencial entre ellos, lo que por otra parte lleva a preguntarse hasta qué punto tendría relevancia en el canon de Marvel Studios. James Gunn, responsable de los Guardianes de la Galaxia, ya ha abordado esta cuestión y la respuesta es… que no mucha.

They are animated shorts so not necessarily part of the Guardians saga. https://t.co/NEHWcmAHtS — James Gunn (@JamesGunn) June 5, 2022

Un fan le preguntó por el espacio temporal de I am Groot, a lo que Gunn respondió en Twitter “son cortos animados, así que no forman parte necesariamente de la saga Guardianes”. I am Groot es el menos ambicioso de los proyectos futuros de Guardianes de la galaxia, de los que podemos citar el Holiday Special que dirige el mismo Gunn (y que muy posiblemente se estrenaría estas Navidades), y por supuesto Guardianes de la galaxia. Volumen 3, que estrenará el 5 de mayo de 2023 con la idea de clausurar una de las franquicias más queridas del MCU.

Póster de 'I am Groot' Disney

