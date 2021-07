Margot Robbie acaba de enterarse de que Harley Quinn “murió” en el Snyder Cut

Estaba claro que la continuidad del Universo DC se iba a ver resentida de algún modo con el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es por ello que los productores se apresuraron a asegurar que el film realmente canónico era la versión de Liga de la Justicia que Joss Whedon completó en 2017, pero esto no impidió que el fandom de Zack Snyder se organizará velozmente para exigir que el director recuperara las riendas de la franquicia. Ahora que Snyder se encuentra trabajando para Netflix (y parece haber puesto fin a su asociación con Warner en términos agrios) no es probable que esto ocurra, pero igualmente el llamado Snyder Cut sigue suscitando reacciones encendidas.

La última en sumarse a ellas ha sido Margot Robbie… aunque ni siquiera haya visto aún La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entrevistada por Entertainment Weekly, la actriz reveló su intención de tomarse un descanso del personaje de Harley Quinn, al que ya ha interpretado en tres ocasiones: Escuadrón suicida, Aves de presa y la inminente El Escuadrón Suicida de James Gunn, que se estrena este 6 de agosto. “Estaba como ‘uff, necesito un descanso de Harley’, porque ella es agotadora. No sé cuándo la veremos de nuevo. Estoy tan intrigada como todo el mundo”, contó la actriz poco antes de que le dijeran que, según lo visto en el Snyder Cut, su personaje muere en el futuro de DC.

“¿Qué? No lo sabía. Gracias por decírmelo”. Según la publicación, Robbie pareció “genuinamente sorprendida” al saber que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder el Batman de Ben Affleck le revelaba al Joker de Jared Leto que había asesinado a Harley Quinn. Sucedía en la llamada secuencia del Knightmare (un futuro distópico con el que el Caballero Oscuro sueña en ocasiones), pero más allá de su condición onírica la Quinn de la que hablan es la misma que ha interpretado Robbie hasta ahora. La actriz quiso recuperarse rápidamente de la sorpresa para reflexionar sobre qué podía significar para su personaje.

“Supongo que es como en los cómics. La versión cinematográfica del Universo DC se parece mucho a los cómics”, propuso. “Coges un cómic y algo sucede, y luego coges el siguiente y ese personaje no está vivo, o no está con esa persona, o tiene un aspecto distinto. Cada película es su propio tipo de cosa, eso funciona en el mundo del cómic, y creo que también funciona en el Universo DC”. La entente Warner/DC ha elaborado, en efecto, una continuidad propia, donde pueden coexistir varias versiones del mismo personaje. “No es como en Marvel, donde todo está vinculado de forma más lineal”.

“Da la sensación de que hay muchas historias, mundos y películas adyacentes que ocurren al mismo tiempo, como en los cómics”, proseguía Robbe. “Así que no lo sabía, pero no cambia lo que otras personas puedan hacer en este universo, o al menos no lo creo. Lo que un director decida no dicta lo que otro pueda hacer con los personajes, lo cual es divertido. Es algo atractivo para los directores, como hizo James. No tenía que estar en deuda con lo que hizo David Ayer. Podía hacerla suya, lo que era más atractivo para él”. Tras El Escuadrón Suicida, Robbie no tiene planes inmediatos de volver a encarnar a Harley Quinn.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.