Margot Robbie quiere lanzarse a la dirección: 'Tengo una historia en la cabeza desde hace años"

Al cine de Martin Scorsese le debemos muchas cosas: algunas de las mejores películas (por no decir las mejores) de la mafia, los grandes papeles de Robert De Niro o Leonardo DiCaprio, y también el descubrimiento de Margot Robbie, la australiana que, 8 años después del estreno de El lobo de Wall Street, es una de las actrices y productoras más influyentes de Hollywood.

No hace falta reivindicar a la rubia, ya lo hace ella misma con una carrera incuestionable como actriz (Yo, Tonya, Érase una vez en Hollywood, El escándalo, su Harley Quinn que mejora cualquier filme), pero también como productora al frente de LucyChap, responsable de éxitos como la mencionada Yo, Tonya, Una joven prometedora o la próxima Barbie.

En una entrevista reciente para Vogue, la actriz ha asegurado que quiere tomarse su faceta profesional con más calma tras varios años trabajando sin descanso, aunque cualquiera lo diría mirando su agenda: la nueva película de David O Russell; Babylon, con Damien Chazelle; varios proyectos con LuckyChap como la adaptación de la novela Mi año de descanso y relajación, de Ottessa Moshfegh; o la esperada Barbie, que produce y protagoniza bajo la dirección de Greta Gerwig.

Además, Robbie ha confesado a la publicación británica que le gustaría probar suerte en la dirección. "Quiero dirigir", cuenta en la entrevista con timidez: "Me gustaría intentar escribir. Esos serían grandes retos que, siendo honesta, tal vez no consiga realizar. También creo que dirigir es un privilegio y no un derecho".

Pese a todo, la actriz y productora asegura que tiene ideas con las que lanzarse a la piscina: "Tengo una historia en la cabeza desde hace años. Y necesito coger lápiz y papel y ver si es totalmente ridícula o no".

En su faceta como productora, ha demostrado que tiene muy buen ojo para elegir proyectos con potencial. Sin embargo, dirigir y escribir requieren tiempo y entrega, por lo que no sería de extrañar que Robbie se vea obligada a posponer estas nuevas inquietudes ahora que su agenda está repleta de compromisos.

Por lo pronto, la veremos el 6 de agosto en cines con El Escuadrón Suicida de James Gunn, cineasta que promete haberle escrito a Harley su mayor escena de acción. Ojalá en un futuro podamos ver esa historia que Robbie tiene en la cabeza en pantalla grande, con la australiana firmando como directora.