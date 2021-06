¿Te has dado cuenta de que a Harley Quinn le falta un tatuaje en 'El Escuadrón Suicida'? Esta es la razón

Durante el tour promocional de la Escuadrón Suicida de David Ayer, Margot Robbie aseguraba a los periodistas que seguía sin entender del todo la obsesión de Harley Quinn con el Joker. Esa relación tóxica en la que la payasa se había convertido en una marioneta a manos de su novio era parte fundamental de la presentación del personaje en la primera película sobre los villanos más incontrolables de DC.

Afortunadamente, la australiana supo reivindicar a Harley y hacer de ella el mejor personaje de la película. Aves de presa supuso la emancipación de la villana y la confirmación de que, con ella, cualquier película es mejor. Por fin pasaba página, dejaba de ser "la novia de" y se olvidaba del payaso de pelo verde con unas nuevas y peligrosas amigas.

Harley vuelve por tercera vez a la gran pantalla en El Escuadrón Suicida, una nueva aproximación a esta panda de maleantes a las órdenes de Amanda Waller, pero esta vez comandada por James Gunn (Guardianes de la galaxia), que en eso de engrandecer a los 'heroes' marginados es un experto. Quinn vuelve sin el Joker y sin cierto tatuaje que la ataba a su ex: ese icónico Rotten (Podrida) que llevaba pintado en la mejilla derecha.

Tal y como recoge Comic Book Movie, James Gunn ha explicado por qué el personaje ya no luce ese tatuaje, que fue tan criticado en su día. "A Margot [Robbie] no le gustaba y a mí tampoco, así que decidimos borrarlo", ha contado en un encuentro en Instagram. En cuanto a si esta decisión ha influido en El Escuadrón Suicida de alguna forma, el director se ha mostrado tajante: "No, no lo abordamos". Así, Harley reaparecerá en gran pantalla sin tatuaje, pero no esperes una explicación al respecto.

El 6 de agosto nos reencontraremos con la carismática villana y sus nuevos compañeros de trabajo en la película que pretende hacernos olvidar el desastre de la de Ayer. Por lo pronto, tenemos un tiburón con la voz de Sylvester Stallone (King Shark), a Idris Elba y una estrella de mar gigante (Starro). ¡Ah! Y Gunn asegura que ha escrito la escena de acción más grande de su carrera para Harley. La cosa promete...