El mapa de los 22 lugares increíbles de España que conquistaron a Hollywood para rodar sus películas y series

Del Spaghetti Western y el cine clásico a las últimas superproducciones de las plataformas de video on demand, Hollywood ha caído rendida ante la belleza del litoral y el interior español, así como de sus archipiélagos. La caída del Imperio Romano, Doctor Zhivago o El bueno, el feo y el malo son tan solo algunos de los filmes que trasladaban sus imponentes escenarios a los paisajes españoles. Un testigo que ahora retoman franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel y Star Wars, que trasladaban sus rodajes a nuestras fronteras, sin que gran parte del público sea consciente.

Los grandes blockbusters aterrizan en Canarias



El potencial del archipiélago canario ha quedado más que patente estos años, después de acoger los rodajes de Aliados (2010), Furia de titanes (2010), Ira de titanes (2012), Fast and Furious 6 (2013), Exodus: Reyes y dioses (2014), En el corazón del mar (2015), Jason Bourne (2016), Rambo V: Last Blood (2018) o Wonder Woman 1984 (2018), entre otros.

El enamoramiento por nuestro país ha atraído desde hace décadas a algunos de los cineastas más célebres de la Historia. La última en tomar el relevo ha sido la flamante directora oscarizada Chloé Zhao (Nomadland) en su aterrizaje en el MCU, quien rodaba algunos de los instantes más relevantes de Eternals en las Islas Canarias.

En un momento en el que las islas intentan recuperarse de la catástrofe de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, las playas negras y los terrenos escarpados majoreros recibían a Angelina Jolie, Richard Madden o Gemma Chan. El rodaje se producía en localizaciones mágicas en mitad del Atlántico, como la playa de La Solapa y en la Presa de Las Peñitas en Fuerteventura,

El universo Star Wars tampoco quería perderse esta gran oportunidad y construía aquí algunos de sus escenarios intergalácticos para el spin-off Han Solo: Una historia de Star Wars (2014), incluidas algunas impresionantes escenas grabadas en la playa del Matorral (Pájara, Fuerteventura).

Han Solo Una historia de Star Wars en Canarias Cinemanía | Ayto de La Pájara

De igual forma, la impresionante fotografía de la nueva serie de Apple TV+ Fundación- revisión de la obra de Isaac Asimov-, también desarrollaba parte de su producción en varios puntos de Santa Cruz de Tenerife. Destacable entre estos los escenarios el Auditorio de la ciudad canaria, que se sumaba a los del Hotel Mencey o el Recinto Ferial, entre las edificaciones seleccionadas.

Una serie de ciencia ficción que llegaba al lugar después de la plasmación futurista de las islas en la longeva Doctor Who, que ha rodado hasta en tres ocasiones en nuestro país. La última vez sucedía en su temporada 9 con el duodécimo doctor Peter Capaldi, quien se paseaba por parajes como el impresionante Parque Nacional del Teide en Tenerife.

Un amor por Canarias y el sci-fi presente también en Black Mirror. La serie creada por Charlie Brooker, que advierte sobre los efectos dañinos del mal uso de la tecnología, nos dejaba ver en su capítulo Hated in the Nation (3T) la cautivadora localidad de Tejeda (Gran Canaria).

La mejor historia de la Península Ibérica



La riqueza historiográfica de España ha dado lugar a innumerables rodajes de mayúsculas producciones, donde los castillos, las murallas o las templos de la geografía española se han transformado en las ciudades de algunas de las series más icónicas. De esta forma, Juego de tronos rodaba a partir de su quinta temporada en localizaciones impresionantes como la Catedral de Santa María de Girona, el Castillo de Zafra en Guadalajara, el Castillo de Santa Florentina en Barcelona, la Alcazaba de Almería, la Torre de Mesa Roldán en Cabo de Gata o el , entre otros muchos complejos monumentales.

Sin embargo, el escenario que robaba la atención de todos los espectadores era el islote de San Juan de Gaztelugatxe, situado en Vizcaya (País Vasco). Un sitio que se ha transformado en un lugar de peregrinaje para los fans de Poniente, que cuenta con hasta 241 escalones y en pantalla conocíamos como Rocadragón.

Otras producciones que han escenificado algunas urbes medievales han sido La rueda del tiempo- considerada como la Juego de tronos de Amazon Prime Video-, que trasladaba uno de sus escenarios a otro lugar icónico en los rodajes patrios: el Alcázar de Segovia. Una ficción que acompañaba estos años a la multipremiada The Crown y su grabación en las Ruinas de Baelo Claudia en Algeciras, y a la serie victoriana Penny Dreadful, que viajaba con su equipo al icónico desierto de Tabernas (Almería).

El amor por las grandes ciudades

La tercera temporada de Killing Eve fascinaba con el viaje de Villanelle (Jodie Comer) por las calles de la ciudad condal. El personaje huía de Eve en unas imágenes que recorrían las calles de Barcelona, con el telón de fondo de lugares emblemáticos como Arc de Triomf. Unas avenidas que han protagonizado ya algunos títulos célebres internacionales de la talla de El maquinista (impresionante ese Parque de atracciones Tibidabo), El perfume, Caza al asesino o El reportero.

Por su parte, la capital española también ha albergado miles de producciones en todo el mundo, y se ha convertido en la gran apuesta de plataformas como Netflix. Más allá de las productoras hollywoodienses, algunas compañías como Vancouver han sabido abrirse un hueco en el mercado internacional. De esta forma, La casa de papel descubría al mundo lugares de Madrid como el ficticio Banco de España, que en realidad está rodado en Nuevos Ministerios, Madrid.

LCDP rodaba en esta localización icónica- mucho más accesible para las grabaciones que el verdadero emplazamiento-, situado realmente en la calle Alcalá, 48. Sin embargo, el verdadero Banco de España sí que aparecía recientemente en la internacional Way Down, de Jaume Balagueró. Una película con presencia de Freddie Highmore, Liam Cunningham y Astrid Bergès-Frisbey, donde también veíamos algunas construcciones como el edificio Metrópolis.

El Tibidabo en 'El maquinista' Cinemanía

A estas localizaciones citadas también sumamos otras como la visita de Arnold Schwarzenegger por la Presa de Aldeadávila (Salamanca) en Terminator 6, la de Matt Damon por la estación de Atocha (Madrid) en El ultimátum de Bourne y la de Evan Rachel Wood por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) en Westworld. Grandes superproducciones que han conquistado a millones de fans en todo el mundo.

De igual forma, la saga James Bond también posaba sus ojos en España. El agente 007 traía sus aventuras más adrenalínicas con El mundo nunca es suficiente (1999) y Muere otro día (2002), dos películas donde podíamos ver las Bardenas Reales de Navarra y la playa de la Caleta de Cádiz.

Ciudad de las Artes y las Ciencias en 'Westworld' Cinemanía

Un rodaje de lujo en las islas Gimnesias

Las islas baleares también se han convertido en un reclamo, no solo de los veraneantes alemanes e ingleses habituales cada año, sino también de las grandes producciones de Hollywood y las cadenas de TV internacionales. De esta forma, Mallorca se convertía en el pasado en el lugar de rodaje de películas como Simbad y la princesa (1957), La mujer de paja (1963) y F for Fake (1973).

Una de sus últimas grandes apariciones televisivas llegaba de la mano de la miniserie de la BBC El infiltrado, donde veíamos a Hugh Laurie en una de las mansiones más caras de España: Sa Fortalesa (Pollença, Mallorca). Uno de tantos escenarios idílicos que han enamorado a los realizadores de todo el mundo y han demostrando por qué todos quieren rodar en nuestro país.

