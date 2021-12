Makoto Shinkai, el director de 'Your Name' o 'El tiempo contigo', anuncia su nuevo anime

Makoto Shinkai es un director que ya ha sido calificado como "el nuevo Miyazaki", todo un honor para un género que goza de tanta reputación, y seguidores, como es el anime. Así que saber de su próximo largometraje causa expectación, y este se titulará Suzume no Tojimari (Suzume Locking Up The Doors). De nuevo nos acercará a un mundo fantástico, pero por ahora solo disponemos de la imagen de arte conceptual que se ha publicado en la web oficial de la película.

Sobre el argumento se ha dado a conocer que su protagonista será Suzumi, una chica de 17 años que vive en una tranquila población de Kyūshū. Su vida cambiará por completo cuando un joven viajero le cuente que está buscando una misteriosa puerta. Ella le seguirá hasta las montañas y allí, rodeada por antiguas ruinas, encontrará una puerta.

Suzumi desbloqueará el acceso, pero su acción provocará que varias puertas similares se abran en distintos lugares de Japón, e invitando a una fuerza desconocida y maligna que puede poner en peligro el mundo entero. Decidida a reparar el daño, emprenderá un viaje increíble hacia el otro lado.

Tanaka nos ha dado historias tan memorables como las de El jardín de las palabras (2013) o la más reciente El tiempo contigo (2019), su último trabajo estrenado hasta el momento. Sin embargo, su mayor éxito sigue siendo Your Name y que en su estreno en cines en Japón incluso logró batir el récord de taquilla que ostentaba El viaje de Chihiro de Miyazaki.

También fue la primera película de Tanaka que obtuvo una gran repercusión a nivel internacional, tanta que incluso J.J. Abrams, a través de su compañía Bad Robot, se hizo con los derechos para la adaptación en imagen real y tiene director asignado. El encargado de tamaña responsabilidad será Lee Isaac Chung, conocido por Minari. Historia de mi familia de 2020, nominada a 6 premios Oscar, entre ellos el de mejor película, y que acabó llevándose el de mejor actriz de reparto para la veterana Youn Yuh-jung.

Sobre la fecha de estreno de Suzume no Tojimari de momento solo se ha avanzado, de acuerdo con la información recogida en Collider, que en el país nipón está previsto que llegue en otoño de 2022.

