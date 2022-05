Será la primera vez, no ante las pantallas, pero sí coprotagonizando una película junto a su madre. Maya Hawke se ha unido al reparto del thriller The Kill Room, en el que también estarán Samuel L. Jackson y, claro, su madre, Uma Thurman.

La noticia y los detalles los ofrece The Hollywood Reporter. Y en ellos tenemos que el argumento de The Kill Room nos deparará una trama en la que se mezcla el mundo de la mafia con el del arte y que implicará a un asesino a sueldo (Joe Manganiello), su jefe (Samuel L. Jackson) y una comerciante de arte (Uma Thurman) en el que se define como un thriller oscuro, pero también en clave de comedia. De hecho, en el particular método para blanquear dinero ilícito por parte de la marchante de arte hará que accidentalmente el asesino en serie se convierta, de la noche a la mañana, en un artista sensación de vanguardia.

Será una producción de Yale Entertainment y tras las cámaras estará la directora Nicol Paone para quien será su segundo largometraje, después de debutar en 2019 con Friendsgiving. El guion lo ha escrito Jonathan Jacobson, con experiencia como productor y director de fotografía en cortos y videos, y debutando en el terreno del guion.

Y mientras representantes de la producción se encuentran en Cannes para intentar atraer las ventas a distribuidores internacionales, la idea es empezar a rodar esta misma primavera en escenarios de Nueva Jersey y Nueva York.

La hija de Uma y Ethan Hawke saltó a la popularidad con su personaje de Robin Buckley en la tercera temporada de la serie Stranger Things (y también estará en la cuarta). Y entre las producciones más conocidas en las que ha intervenido tuvo un pequeño papel en Érase una vez en... Hollywood de Tarantino interpretando a una de las seguidoras de la temible Familia Manson.

