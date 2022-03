La cuarta temporada de Stranger Things se ha hecho de rogar, pero ya casi estamos de regreso en Hawkins. El fenómeno sobrenatural de Netflix, irresistible mezcla de historia coming of age y terror firmada por los hermanos Duffer, vuelve tras sufrir varios retrasos en la producción de su nueva entrega debido a la pandemia.

Casi tres años después de despedirnos de Eleven (Millie Bobby Brown) y el resto de personajes durante aquel caluroso verano de 1985, la ciudad con más Demogorgons de EE UU reabre sus puertas con una nueva entrega que promete ser la más oscura y terrorífica hasta el momento. O eso promete el equipo.

Antes de abordar lo que nos espera en los nuevos episodios, recordemos que decíamos adiós a los protagonistas en un momento crucial, con Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp) y Eleven (Brown) abandonando Hawkins tras la supuesta muerte de Hopper (David Harbour).

Sin embargo, Netflix pronto desvelaba en un teaser que el sheriff estaba vivito y coleando en la Unión Soviética. Con el pelo rapado, sin su característico bigote pero manteniendo su expresión de fiereza, lo veíamos siendo sometido a trabajos forzados por parte de los militares del régimen. ¿Y ahora qué?

Tramas más oscuras

Pese a que el rodaje de la nueva entrega se ha prolongado lo indecible, Netflix ha hecho un buen trabajo a la hora de controlar la cantidad de información sobre el argumento a la que hemos tenido acceso. Sabemos que han pasado seis meses desde aquella batalla en el centro comercial Starcourt al final de la tercera entrega.

Así, nos reencontramos con los personajes lidiando con las consecuencias de la destrucción que aquellos acontecimientos provocaron en Hawkins y en sus vidas. Los jóvenes protagonistas están separados por primera vez, y las dificultades propias de la adolescencia y el instituto no ayudan a sanar sus heridas. Así, tal y como apunta la plataforma, en su momento de mayor vulnerabilidad, una nueva amenaza sobrenatural sale a la luz, y con ella llega un gran misterio que, de ser resuelto, podría acabar de una vez por todas con los horrores del Otro Lado.

En los primeros avances, hemos podido ver la Masión Creel, una localización clave para la trama. A esta mansión encantada llega una familia durante los años 50, aparentemente los Creel, y pronto empiezan a ocurrir en ella fenómenos paranormales. ¿Podrían provocar que el patriarca termine matando a toda su familia? De regreso en los 80, Steve Harrington (Joe Keery), Dustin (Gaten Mattarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) entrar en el misterioso edificio armados con linternas.

Eleven y los Byers, por otro lado, se han mudado a California, desde donde la telépata escribe a Mike (Finn Wolfhard) sobre sus deseos por encajar en el nuevo instituto y su intención de que las inminentes vacaciones de primavera sean “las mejores de la historia”. Mientras, Hopper tendrá que escapar de la prisión soviética en una huida con aparentes reminiscencias a La gran evasión y Alien 3.

Fichajes terroríficos

Más allá del elenco protagonista, que regresa prácticamente al completo, la serie suma a varios actores para esta nueva entrega, pero sin duda el nombre que más destaca es el de Robert Englund, el actor detrás de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, que dará vida a Victor Creel. El personaje en cuestión es un hombre encerrado en un hospital psiquiátrico por un horrible asesinato que cometió en los 50. Sí, parece que se trata del patriarca que llega a la Mansión Creed en los flashbacks.

Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), por su parte, se mete en la piel de Peter Ballard, un asistente del hospital psiquiátrico. En cuanto al resto de fichajes, destacan Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan), entre otros.

Cabe recordar que, para desgracia de Eleven, el doctor Martin Brenner (Matthew Modine) también estará de regreso después de que todos asumieran que había muerto a manos del Demogorgon en la primera temporada.

Referencias cinéfilas y otras pistas

Esto es Stranger Things y toda relación con el cine y la década de los 80 es un elemento imprescindible de la historia. Sabiendo que la nueva temporada se sitúa a principios de 1986, podemos vaticinar guiños a fenómenos de la cultura pop y hechos históricos de la época, desde el estreno de Aliens: El regreso, de James Cameron, al desastre nuclear de Chernóbil.

Asimismo, Netflix ha desvelado el título de los nueve episodios que conforman esta entrega: El club del fuego infernal, La maldición de Vecna, El monstruo y el héroe, Querido Billy (probablemente en referencia al desdichado hermano de Max), Proyecto Nina, En lo profundo, La masacre en el laboratorio de Hawkins, Papá (así llama Eleven a Brenner) y El huésped.

La cuarta entrega se desplazará además a varias localizaciones, como muestras los siguientes pósters oficiales dedicados a los escenarios fundamentales de esta nueva fase. Podemos ver el laboratorio, la Mansión Creel, y la combinación Rusia-California.

Tráiler y fecha de estreno

Siguiendo el ejemplo de otras series de Netflix como La casa de papel, los nuevos episodios de Stranger Things llegarán divididos en dos: el Volumen 1 se estrenará en el catálogo el 27 de mayo, mientras que el Volumen 2 hará lo propio semanas después, el 1 de julio.

Recordemos que los hermanos Duffer han confirmado que la temporada 5 pondrá final a la serie, aunque no al universo que nació con ella. Por lo pronto, en pocos más de dos meses podremos volver a disfrutar de Hawkins y sus amenazas sobrenaturales. Hasta entonces, podéis echar un vistazo al tráiler:

Tráiler de la cuarta temporada de 'Stranger Things' Tráiler de la cuarta temporada de 'Stranger Things'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.