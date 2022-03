Madame Web será el Doctor Strange del universo de Sony

Era una idea pintoresca, pero está funcionando. Sony mantiene al Spider-Man de Tom Holland en el MCU por un equilibrio trabajado entre sus ejecutivos y Marvel Studios, que permite que los acontecimientos de películas como la triunfal No Way Home tengan incidencia en sus propias propuestas. También que desde Venom esté desarrollando un insospechado universo propio con personajes secundarios de Spider-Man, así como una versión animada (y aclamadísima) del protagonista en la cabecera Un nuevo universo. Más allá de lo que nos pueda deparar esta última (Across the Spiderverse Part 1 se estrena este 7 de octubre), el universo de villanos de Sony sigue tomando forma. Y su próximo episodio es Morbius, fijado tras múltiples retrasos para este 1 de abril.

Aparte de Morbius y las continuaciones de Venom (luego del éxito de Habrá matanza hay una tercera entrega en marcha), Sony desarrolla Kraven el Cazador de la mano de J.C. Chandor y el protagonismo de Aaron Taylor-Johnson y Ariana DeBose. El film está programado para el 13 de enero de 2023, y ya empieza a haber suficientes personajes en este cosmos como para que se precise que alguien ponga un poco de orden. Deadline informó hace un par de días de que otro de los films desarrollados, Madame Web, había fichado a Sydney Sweeney (Euphoria) para dar réplica a la protagonista, Dakota Johnson. Y en el mismo reporte daba una pista muy jugosa sobre quién podía asumir el papel de personaje en el que se canalizan todas las líneas argumentales del Sonyverse.

Este es, evidentemente, la propia Madame Web, que el medio identificaba según fuentes de Sony como un personaje tipo Doctor Strange en el MCU. Es decir: tal y como bautizó hace poco Kevin Feige al Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch, un “ancla” para esta franquicia. Stephen Strange es una figura clave de la Fase 4 de Marvel en tanto a sus vínculos con el multiverso: tuvo un papel primordial en Spider-Man: No Way Home y ocurrirá lo mismo en la inminente Doctor Strange en el multiverso de la locura (estreno este 6 de mayo). Todo apunta a que esta importancia se mantendrá en futuros compases del MCU pero, ¿por qué Madame Web desempeñaría su rol en el universo de Sony?

Pues porque sus poderes son semejantes. En los cómics Casandra Web es una anciana (es fácil suponer que su edad disminuirá cuando la interprete Johnson) que ayuda a Spider-Man y que está anclada en una compleja silla debido a una enfermedad degenerativa. Siempre ha sido ciega, y sus poderes van desde la telepatía hasta la clarividencia pasando por, poniéndonos profanos, magia pura y dura. Desde su silla no puede prodigarse en combates físicos, así que no sorprende esta vinculación a Strange. También sería socorrido compararle con el mismo Profesor Xavier que, interpretado por Patrick Stewart, volvería supuestamente en la citada Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Madame Web lleva preparándose desde 2019, pero la producción ha emprendido por fin un ritmo apropiado, y Sony no debería tardar en fijar fecha de estreno. Está dirigida por S.J. Clarkson, venida de Jessica Jones.

