Kevin Feige cree que Doctor Strange se ha convertido en el personaje más importante del Universo de Marvel

Desde el estreno de Vengadores: Endgame y el inicio de la Fase 4, hay cierta sensación de caos en el fandom más crítico del Universo de Marvel. Una vez concluyó la Saga del Infinito, la continuidad se ha visto marcada por la llegada de personajes nuevos (caso de Shang-Chi y la leyenda de los anillos y la consuetudinariamente fallida Eternals) y, sobre todo, la expansión del multiverso, sin que por lo demás parezca que haya un relevo generacional sólido ante quienes fueron los “padres fundadores” del MCU: Robert Downey Jr. como Tony Stark y Chris Evans como Steve Rogers. Ambos se despidieron, aparentemente para siempre, en Endgame.

Personajes básicos como Thor, Spider-Man u Ojo de Halcón siguen presentes en la franquicia, pero es cierto que no hay nadie que reclame el protagonismo de Iron Man y el Capitán América… o puede que sí. Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios, cree que Doctor Strange es el relevo natural, y su razonamiento tiene lógica puesto que su presencia es básica en el desarrollo del multiverso: no solo por protagonizar Spider-Man: No Way Home, sino por la inminente Doctor Strange en el multiverso de la locura que, dirigida por Sam Raimi, se estrena este 6 de mayo. Feige cree, asimismo, que la interpretación de Benedict Cumberbatch ha sido fundamental para el crecimiento del personaje.

“Benedict ha convertido a este personaje en un icono, apareciendo en tres de las seis grandes películas de todos los tiempos”, declara Feige para Variety, refiriéndose muy posiblemente a los taquillazos de Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Spider-Man: No Way Home, cuya recaudación nos ha devuelto a tiempos prepandémicos. “Recuerdo que en nuestra reunión se estableció como un general, y queríamos presentarle este personaje, y antes de que empezáramos dijo ‘cuéntame más sobre el Doctor Strange’. Porque él lo sabía. Entendía lo que podía ser, había visto su tremendo potencial. Así se ha convertido en el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel y en el único actor capaz de guiarnos a través de la locura del Multiverso”.

Doctor Strange en el multiverso de la locura, con la recuperación del personaje de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) apunta a complicar aún más la estabilidad de la realidad, y parece que Stephen Strange seguirá teniendo un papel protagonista en un futuro extendido del MCU. Algo que a Feige le encanta, porque además se lleva muy bien con Cumberbatch. “No solo es su papel en la pantalla lo que le hace tan notable. También es algo de fuera de la pantalla: marido, padre, colaborador, socio, actor con la agenda más ocupada del mundo que da problemas a nuestro equipo tratando de hacer que encajen las fechas, y amigo. Gracias por su extraordinaria contribución al MCU y a la industria”.

