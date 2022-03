¿Acaba Patrick Stewart de confirmar que estará en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'?

Aunque ahora, en un cine dominado por las capas y mallas, cueste creerlo, en el año 2000, cuando los X-Men dieron el salto a la gran pantalla, no era tan habitual encontrarse superhéroes en la taquilla. Más allá del Batman de Tim Burton o algunas apuestas similares, fueron aquellos mutantes comandados por Charles Xavier (Patrick Stewart) los que dieron comienzo a la actual edad dorada del género en salas.

En todos estos años, Stewart se ha sentado en numerosas ocasiones en la silla de ruedas del Profesor X, la última en la aclamada Logan, y aunque parecía que esa iba a ser la última vez que diera vida al poderoso telépata marvelita, el último tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha despertado todas las alarmas sobre el posible regreso del personaje.

El segundo tráiler de la próxima producción del MCU mostraba al personaje de Benedict Cumberbatch frente a un consejo, y le increpaba una voz… que todos relacionamos velozmente con Patrick Stewart. La semana pasada, al ser preguntado sobre ello, Stewart jugaba al despiste. "Tendremos que esperar para verlo, ¿no?", afirmaba, sin confirmar ni desmentir su participación en el filme.

Sin embargo, en una nueva entrevista reciente para Jake's Takes, el actor prácticamente ha afirmado que se trata de su voz. "Tenía el móvil apagado cuando pasó, así que no me enteré de nada", ha contado sobre el momento en el que el tráiler vio la luz y los fans empezaron a especular sobre su regreso a Marvel: "Fue la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi móvil y me di cuenta de que me habían bombardeado a mensajes y que mi equipo de relaciones públicas me había pasado las reacciones".

"La verdad es que no reconocí mi propia voz", ha seguido explicando, dando por hecho que ya se sabe que se trata de él: "Sonaba diferente. Puede que estuviera resfriado o algo en aquel momento, no lo sé. Pero estaba asombrado porque todo lo que vieron fue la parte de atrás de mi hombro y creo que mi lóbulo, nada más"

Con estas declaraciones, el veterano intérprete parece haber reconocido que, efectivamente, es parte de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Recordemos que, según los rumores, el Profesor X será miembro de los Illuminati del Multiverso junto a otros personajes.

¿Quiénes son los Illuminati?

Ateniéndonos estrictamente al Universo Marvel, se trata de una sociedad secreta creada por Brian Michael Bendis, de la que forman parte los cerebros más privilegiados de la Tierra: Reed Richards (Mr. Fantástico, de los Cuatro Fantásticos), Charles Xavier, Tony Stark, Rayo Negro (el rey de los Inhumanos), Namor (¡el hombre submarino!) y el Doctor Extraño, con Pantera Negra como miembro ocasional.

El filme dirigido por Sam Raimi, que llega a las salas el 6 de mayo, podría así contar con los Illuminati y, por consiguiente, con Charles Xavier. En la secuela, nos reencontraremos Doctor Strange y Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) lidiando con el multiverso tras lo acontecido en Spider-Man: No Way Home.

Sumémosle a eso robots que recuerdan a las copias de Ultrón, el debut de América Chávez o la posible amenaza de Chthon, un poderosísimo dios demoníaco de Marvel Comics que domina la magia negra y la magia del caos. Sin duda, Strange va a necesitar toda la ayuda que sus aliados en los cómics le puedan ofrecer.

