Las cosas se han ido de las manos: nuevo y espectacular tráiler de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Scott Derrickson abandonó Doctor Strange en el multiverso de la locura por no poder ponerse de acuerdo con Marvel Studios acerca del tono de la película. Derrickson quería que este fuera más terrorífico de lo que acostumbrado, y aunque sus exigencias eran demasiado drásticas, basta echarle un vistazo a la película que finalmente dirige Sam Raimi (viejo conocido de los superhéroes a partir de Darkman y la primera trilogía de Spider-Man) para comprender que la distinción se ha mantenido. La secuela de Doctor Strange no se parece a nada que hayamos visto antes en Marvel Studios. Y su nuevo tráiler lo confirma.

En el cotizado intermedio de la Super Bowl, que enfrentaba a los Rams de Los Ángeles con los Bengals de Cincinnati, Disney se ha decidido a estrenar el segundo gran avance de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Si ya el primero (visto al final de Spider-Man: No Way Home) mostraba una ambientación lisérgica y una trama absolutamente imprevisible, este segundo ha sorprendido a propios y extraños con apariciones muy enigmáticas. Por ejemplo, unos robots que recuerdan a las copias de Ultrón. O el tan comentado debut de America Chavez (Xochitl Gomez), capaz de crear portales a otros universos.

De momento, para que podamos comparar, tenemos también el tráiler en su versión en castellano.

Tráiler en español 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' Tráiler en español 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

Precisamente de universos va la cosa. Strange pensaba que el estropicio provocado por Peter Parker en No Way Home había sido subsanado, pero todo apunta en esta secuela a que no ha sido así, requiriendo la ayuda de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para intentar arreglar la situación. El nuevo tráiler también deja entrever que la Bruja Escarlata tendrá acceso a su lado oscuro tras la tragedia de Westview a la que asistimos en Bruja Escarlata y Visión, pero sin duda lo más sorprendente del tráiler tiene que ver con cierta voz que recibe a Strange. Una voz que Internet, tan espabilado como siempre, ha identificado con la de Patrick Stewart. Sí, el Profesor Xavier de los X-Men.

Luego de la jugada tan resultona que supuso No Way Home en lo tocante a reunir personajes que no necesariamente pertenecieran al Universo de Marvel (pero sí a estudios aledaños), no sería descabellado que Disney siguiera ampliando su catálogo superheroico, decidiéndose a incluir a los mutantes por fin tras la adquisición de Fox. Esta teoría cobra fuerza si recordamos que Doctor Strange 2 experimentó reshoots al poco del bombazo en taquilla de la película de Tom Holland: reshoots que podrían obedecer a seguir la tendencia de sumar personajes inesperados.

Pero solo son teorías. Lo que importa es que el segundo tráiler ya está aquí, que luce espectacular, y que Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrena el 6 de mayo. Poco después de Caballero Luna en Disney+ (30 de marzo), y antes de Thor: Love and Thunder (8 de julio) y Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre). Preparémonos para otro año intenso de Marvel, y hagámoslo con un último y espectacular póster que fortalece el vínculo de Doctor Strange 2 con cierto episodio de ¿Qué pasaría si...? que todos tenemos en mente.

Póster de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Disney

