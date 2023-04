Lucasfilm ya no está desarrollando la trilogía de 'Star Wars' de Rian Johnson

La división cinematográfica de Lucasfilm lleva de capa caída desde, más o menos, 2019. Han Solo fue tal decepción económica como para replantearse seguir haciendo películas a ese ritmo, y El ascenso de Skywalker terminó de sentenciarlo por lo mucho que desagradó al fandom. Desde entonces se han sucedido intentonas de volver al cine mientras la maquinaria streaming se desplegaba desde The Mandalorian, con varios proyectos abortados como Rogue Squadron de Patty Jenkins.

La Star Wars Celebration Europe que se celebra estos días en Londres quiere devolverle la credibilidad a Lucasfilm, de ahí que su presidenta Kathleen Kennedy haya anunciado tres nuevas películas. Una traerá de vuelta a Daisy Ridley, otra está dirigida por James Mangold ahondando en la mitología Jedi y otra la desarrolla Dave Filoni para culminar la historia interconectada de The Mandalorian y Ahsoka.

Ninguna de ellas pertenece a aquella trilogía que Kennedy apalabró con Rian Johnson luego de la controvertida Los últimos Jedi. Esta trilogía vuelve a cada tanto a la conversación por el prestigio inagotable de Johnson (que luego se metió en otra saga, Puñales por la espalda, validando la jugada con la reciente El misterio de Glass Onion), pero a estas alturas no hay mucha gente que tenga fe en que salga adelante.

Entrevistada por Variety durante la convención, Kennedy ha hecho la temida actualización: Lucasfilm ya no está desarrollando esa trilogía. Aunque tampoco termina de cerrarle la puerta. “Rian y yo hablamos todo el tiempo. Está increíblemente ocupado. Así que no estamos involucrados activamente en nada ahora, porque está con otra de Puñales por la espalda y Dios sabe qué más. Pero tiene muchas ganas de volver al ruedo. Es un gran compromiso de tiempo, así que depende de él”.

A Johnson le queda otra Puñales por la espalda en su contrato con Netflix (al margen de su serie con Peacock, Poker Face). Luego podría volver a Star Wars, pero es un futuro tan incierto que Kennedy prefiere centrarse en otros proyectos. Durante su entrevista también surgió el nombre de Taika Waititi, que lleva tiempo desarrollando una película propia de la que apenas se sabe nada. Y que aún no se ha cancelado, en teoría.

“Taika sigue trabajando. Está escribiendo el guion él mismo. No quiere involucrar a otras personas en el proceso, y no le culpo. Tiene una voz muy particular, así que queremos protegerla. Algún día la haremos”. Por último ha salido el tema de Obi-Wan Kenobi, serie desarrollada por Deborah Chow que tuvo un gran seguimiento en Disney+. ¿Hay posibilidades de una segunda temporada?

“No está en desarrollo activo. Pero nunca digo nunca, porque siempre existe la posibilidad. Esa serie fue tan bien recibida y Deborah Chow hizo un trabajo espectacular. Ewan McGregor tiene muchas ganas de hacer otra”, concluye Kennedy.

