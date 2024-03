De los Vengadores a los dinosaurios: ¿dirá Scarlett Johansson sí a la nueva entrega de 'Jurassic World'?

No es que hoy por hoy esté muy alto el pabellón de Jurassic World. Más allá del estatus de clásico de Parque Jurásico, la película de 1993 con la que Steven Spielberg adaptó la novela homónima de Michael Crichton, el resto de secuelas ha tenido una recepción desigual, y esto también se aplica a la trilogía-reboot que inauguró Colin Trevorrow desde Jurassic World alargándose con El reino caído (dirigiendo J.A. Bayona) y Dominion (volviendo Trevorrow a la dirección). Esta última en particular tuvo críticas tirando a malas, pero también una taquilla lo bastante sólida como para que Universal quisiera darle continuidad a la saga.

Así que habrá nueva entrega de Jurassic World, y por lo que parece un nuevo reinicio que deje de lado los personajes de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard (aunque bien puedan volver como estrellas invitadas). Universal se está dando toda la prisa del mundo en ponerla en pie, aunque se topó con algún escollo inicial: había contratado a un tipo de confianza como David Leitch (Bullet Train, Fast & Furious: Hobbs and Shaw) para dirigirla, pero este no tardó en abandonar el proyecto por diferencias creativas. Así que, en su lugar, Universal fichó a Gareth Edwards. Otro viejo conocido, que dirigió Godzilla para su Monsterverso y además dirigió The Creator, nominada a dos Oscars técnicos.

Esa es toda la información oficial de la que disponemos hasta ahora. No obstante el periodista Jeff Sneider, dentro de su publicación The Insneider, se hace eco de un par de novedades muy importantes. Para empezar David Koepp, un antiguo guionista de la saga, está a punto de terminar el libreto con el título barajado de Jurassic City: “Ciudad Jurásica”, un derivado previsible pero acaso evocar de los anteriores “World” y “Park”. Por otro lado ya se habla de quién podría protagonizar la película, y Sneider asegura que Universal se encuentra en conversaciones con Scarlett Johansson para ser la estrella principal.

De poder confirmar el fichaje, Jurassic City recibiría un gran espaldarazo de credibilidad. No es solo que Johansson sea una estrella del blockbuster en torno a sus apariciones como Viuda Negra dentro del Universo de Marvel: es que además es una actriz enormemente respetada, nominada al Oscar en un mismo año por Jojo Rabbit e Historia de un matrimonio.

La última vez que la vimos fue en Asteroid City de Wes Anderson, y sería muy impactante verla lidiar con dinosaurios en una de las franquicias estrella de Universal. La major, por su parte, está convencida de que la producción puede ir a toda velocidad, así que por ahora mantiene la fecha de estreno de Jurassic City para el 2 de julio de 2025.

