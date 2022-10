Los Safdie volverán a trabajar con Adam Sandler en una nueva película tras 'Diamantes en bruto'

A cada tanto se alzan las voces reivindicando a Adam Sandler contra las malas críticas que se ha ido granjeando este actor y cómico a lo largo de su carrera, pero dichas voces nunca tuvieron un apoyo (con la posible excepción de Embriagado de amor) como Diamantes en bruto. Producido por A24 y distribuido por Netflix, este thriller lleno de humor negro hizo que cundieran clamores por que Sandler fuera nominado al Oscar, pero más importante aún, unió al intérprete con los hermanos Josh y Benny Safdie. Dos cineastas en alza, que con Diamantes en bruto obtuvieron la consagración en los círculos independientes. Era inevitable pensar en una segunda colaboración entre ellos con alegría.

Y de hecho la tuvimos poco tiempo después. En 2020 los Safdie rodaron un cortometraje, Goldman v Silverman, manteniendo a Sandler como protagonista junto al propio Benny delante de las cámaras. Desde entonces han llegado rumores de que Sandler y los Safdie preparaban otra película, y esto acaba de ser confirmado por medios como IndieWire. Sandler volverá a ponerse a las órdenes de los hermanos en un proyecto del que no se conocen más detalles que el hecho de que es Netflix la que lo produce. Movimiento, por otra parte, que cabe relacionar con la cálida relación que mantiene el gigante de streaming con Sandler.

En 2014 Netflix firmó un acuerdo de exclusividad con Happy Madison Productions, sello de Sandler, para auspiciar todas sus comedias. Dicho acuerdo se ha ampliado dos veces desde entonces, siendo Sandler uno de los grandes valores de la plataforma (aun con malas críticas, sus películas suelen tener una audiencia muy sólida), y quizá haya deparado facilidades para que se materialice lo nuevo de los Safdie. Por parte de Sandler, desde luego, hay plenos deseos de volver a colaborar. “Me encantan estos tipos, los adoro”, aseguró recientemente. De la próxima película dice: “Están trabajando duro en ella. Su ética de trabajo es increíble. Siempre trabajando, siempre escribiendo, siempre pensando”.

“No sé qué puedo contarte, pero va a ser emocionante. Es distinto. Pero no quiero que luego me griten ‘¿por qué diablos dijiste eso?’, así que dejaré que sean ellos los que hablen”, concluyó. Es de esperar que no tardemos en conocer más detalles de este proyecto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.