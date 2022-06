Adam Sandler tiene algo mágico. Y eso que tiene es una cosa difícil de explicar.

En una entrevista, Ignatius Farray dijo que los días en los que antes de subir al escenario no se ve capaz de hacer el mejor show de su vida, hace el peor. Es una manera bonita y calculadamente exagerada de expresar la adoración por la comedia. Adam Sandler es un cómico de la vieja escuela, que maneja un sentido del humor que es sencillo, grosero y entrañable. Igual que Ignatius, ha sido capaz de hacer lo mejor y lo peor repetidas veces a lo largo de su carrera.

Cuando le odias por haberte merendado una de sus estupidisimas películas que pintaba graciosa y no te ha hecho ninguna gracia, de repente, en cuestión de meses, te salta con otra increíblemente buena y estimulante; y reconocida internacionalmente y ya premiada si no te apuras en verla.

La carrera de este actor y productor nacido en Nueva York está anclada actualmente a Netflix, lo que hace que su posición en la industria cinematográfica esté en las antípodas de la de Tom Cruise, por ejemplo.

Para intentar entender quién es Adam Sandler hemos hecho un análisis entre sus peores y sus mejores películas.

'Jack y su gemela': lo peor que ha hecho Adam Sandler



Una escena de Jack y su gemela Cinemanía

Jack y su gemela tiene uno de los valores que más y mejor defiende este actor de ideología republicana: la familia. Sin embargo, en este caso le sale el tiro por la culata, primero por travestirse para interpretar a la hermana de Jack, a quien también interpreta él. Se llama Jill, es un personaje odioso y no tiene mucha gracia. Y si un Adam Sandler sin gracia ya es difícil de digerir, imaginad dos.

Jack y su gemela es una comedia de los 90 en el 2010 con 10 nominaciones a los Razzie. Sí que tiene algo positivo: Al Pacino está bastante gracioso (pretendiéndolo).

'Spanglish', una perfecta película familiar



Una escena de 'Spanglis' Cinemanía

Si lo de los valores familiares le salió regular en Jack y su gemela, todo lo contrario ocurre con la divertida y entrañable Spanglish, dirigida por James L. Brooks y protagonizada por Sandler con una Paz Vega que además de tener gracia y respira muchísima bondad.

La película posee una de las tramas que se repiten una y otra vez en el cine del actor: la relación de un padre con su hija adolescente. Además, reflexiona sobre qué hacer con las costumbres de tu país, con tu cultura ya arraigada cuando uno emigra. Qué hacer, sobre todo, con la educación de tus hijos.

No es poco para una comedia familiar con momentos tan divertidos como esa escena en la que la hija de Paz Vega traduce una bronca monumental de su madre al bienintencionado y perplejo padre de familia que interpreta Sandler.

La ridícula 'The Ridiculous 6'

Una escena de The Ridiculous 6 Cinemanía

Adam Sandler tiene un contrato multimillonario con Netflix, o más bien ha ido teniendo uno detrás de otro. Pero es que claro… 2.000 millones de usuarios viendo las películas de este tipo no son pocos. Así que el cómico no para de sacar películas en la plataforma. Algunas buenísimas y otras bastante malas, como esta. Una pretenciosa parodia sobre el western que no tiene ningún sentido y que no hace demasiada gracia.

'Niños grandes' es la buena y 'Niños grandes 2' es la mala



Una escena de Niños Grandes Cinemanía

Niños grandes es una de las comedias más divertidas de Adam Sandler en la que además brilla una de sus mejores cualidades como productor y casi como persona. A Sandler le da bastante igual la crítica, lo que es admirable y bastante obvio teniendo en cuenta su filmografía. Él hace cine para que el público se ría y desde que tiene su propia productora (Happy Madison) otro motivo importantísimo de hacer películas es rodearse de colegas.

Niños grandes es el mejor ejemplo, todos los chistes funcionan y todos los actores están bien: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek... Y quizá sea porque todos ellos estaban pasando unas vacaciones de verdad mientras la rodaban. Ser amigo de Adam Sandler tiene que ser algo bastante espectacular.

Sin embargo, esa combinación de trabajo y placer no duró lo suficiente para una segunda parte. Niños grandes 2 es una película directamente mala, atropellada y por supuesto mucho menos fresca que la predecesora. Todo cansa, claro.

'Little Nicky' es la polla

Una escena de 'Little Nicky' Cinemanía

Little Nicky fue la primera comedia que nos impactó al mismo tiempo a todos mis compañeros de instituto. Repetíamos los diálogos como idiotas, nos sabíamos todos. No es un motivo suficientemente objetivo para ponerla entre las mejores pero qué diablos (nunca mejor dicho, je je), es original, tontísima y divertida.

Adam Sandler está graciosísimo aunque no tanto como el genuino Harvey Keitel. Cuando camino y paso al lado de un restaurante Popeyes me acuerdo de Little Nicky y de mis amigos de instituto.

La peli más sexista de Adam Sandler es 'Os declaro marido y marido'



Una escena de Os declaro marido y marido Cinemanía

Comedia llena de chistes con un poco de mal gusto. A veces los gags son graciosos pero siempre trasnochados, un poco entre la homofobia, el sexismo... Incluso hay alguna que otra gracia un poco racista. Una comedia que llegó muchísimos años después de que tuviera sentido estrenarla y por tanto bastante desafortunada.

'Hazme reír', una gran comedia negra



Una escena de 'Hazme reír' Cinemanía

Judd Apatow no podía fallar y para esta comedia, que es también un drama existencial, eligió al mejor actor posible. Porque Adam Sandler puede ser el más bufón pero su capacidad para enfocar de la misma manera una broma y una escena dramática está en la mano de muy pocos actores de su generación.

'Click', una malísima comedia negra

Una escena de 'Click' Cinemanía

Donde Hazme reír tenía gracia, Click no la tiene. Y donde Hazme reír resulta una drama compasivo y sereno sobre algo muy chungo como una enfermedad, Click es una metáfora cruel y despiadada sobre el inevitable paso del tiempo.

El modo en el que el personaje de esta película hace uso del mando a distancia mágico es sencillamente pueril. Juego sucio de unos guionistas que quieren darte una lección vital que ni siquiera es demasiado original.

'Un papá genial', un éxito genial



Una escena de 'Un papá genial' Cinemanía

Fue el primer gran éxito de Adam Sandler. No es una comedia perfecta, sufre de ciertas irregularidades y quizá contenga cierta ternura un pelín impostada, pero hay que reconocer que funciona increíblemente bien como comedia familiar y lo sigue haciendo 23 años después de su estreno. Sandler está en su punto, aunque es Steve Buscemi quien revaloriza cada minuto de metraje en el que sale.

'El Halloween de Hubie': la difunta película sobre los difuntos

Una escena de 'El Halloween de Hubie' Cinemanía

Adam Sandler quería tener su propia película para el día de los difuntos pero lo que hace aquí es bajar a los infiernos de la comedia y el más puro aburrimiento. En el truco o trato con Netflix, a la plataforma le tocó truco.

'50 primeras citas', el bucle temporal de Adam Sandler



Una escena de '50 primeras citas' Cinemanía

Se podría decir que los bucles temporales son un género en sí mismo, Atrapado en el tiempo, Palm Springs, Al filo del mañana, Los cronocrímenes… Hay muchísimas y Adam Sandler tiene su propia película de bucles temporales.

Dirigida por Peter Segal, 50 primeras citas es tan adorable, encantadora, tiene tanta gracia y romanticismo que no le hace ninguna falta toda esa complejidad que suele acompañar a este tipo de títulos.

'Hombres, mujeres y niños': cuando Jason Reitman dejó de hacer buenas películas



Una escena de hombres, mujeres y niños Cinemanía

Aunque no es culpa de Adam Sandler, esta película pretenciosa y llena de moralina sobre las relaciones entre personas en la era de internet protagonizada por él siempre será la que nos anunció el final de Jason Reitman. Adiós a ese tipo tan interesante que había dirigido Gracias por fumar, Juno o Up in the Air.

'The Meyerowitz Stories', un personaje de Woody Allen



Una escena de The Meyerowitz Stories Cinemanía

Adam Sandler no solo no desentona junto a Dustin Hoffman y Ben Stiller en esta película de Noah Baumbach, sino que brilla por encima de ellos. Esta historia sobre conflictos familiares, absolutamente conmovedora y tan bien escrita como lo haría el mejor Woody Allen es otro de los regalos de Sandler a Netflix.

'Mr. Deeds', uno de los peores remakes de la historia



Una escena de Mr. Deeds Cinemanía

Está película terrible cuenta con uno de los peores Adam Sandler posibles, con John Turturro y Steve Buscemi perdidísimos y es un remake de El secreto de vivir de Frank Capra que nunca se debió hacer. Sencillamente no hacía falta y sobre todo no hacía falta hacerla tan mal.

'Garra', el Rocky Balboa de la NBA



Una escena de Adam Sandler en 'Garra' Cinemanía

Garra, el nuevo éxito del cómico en Netflix, no es ningún remake pero la historia de Bo Cruz, el jugador de baloncesto español al que Adam Sandler entrena para convertirlo en all star de la NBA, es también la historia de Rocky Balboa. Y ambas pasan en Philadelphia.

Es una película entretenida, familiar, y hecha con mucho cariño donde el cómico se ha metido hasta el fondo, tanto en la producción, como en el guión y sobre todo en una de las interpretaciones más contenidas de su carrera.

'Criminales en el mar', peor intriga imposible



Una escena de 'Criminales en el mar' Cinemanía

Adam Sandler y Jennifer Aniston estaban graciosísimos en Sígueme el rollo, que no es de las mejores comedias del actor, pero desde luego mucho más digna que Criminales en el mar, donde no funciona ninguno de los gags y dónde la historia de detectives está casi tan desdibujada como la propia Jennifer Aniston.

'Diamantes en bruto', frenético Adam Sandler



Una escena de 'Diamantes en bruto' Cinemanía

Es la mejor interpretación de la carrera de Adam Sandler al servicio de una película frenética, desconcertante y vertiginosa. El actor combina su faceta más estridente con la más tensa. Su cara y la película transitan de la comedia, al drama y al thriller en cuestión de segundos. Los giros son apabullantes y el espectador acaba el metraje recuperando la respiración. Todo el metraje produce una fortísima sensación física y el secreto es Sandler.

'Pixels', nostalgia bastante gratuita

Una escena de 'Pixels' Cinemanía

No empieza mal Pixels, por eso es la mejor dentro de las peores. Pero la cosa se tuerce rápido y esta película sobre videojuegos, extraterrestres y el fin del mundo que podría haber sido divertidísima se convierte en una broma mal hecha, como todas las que Sandler intenta hacer. Pero el director, Chris Columbus, no sabe muy bien qué quiere hacer él.

'Embriagado de amor', la gran historia de amor de Adam Sandler



Una escena de 'Embriagado de amor' Cinemanía

¿Sabéis estas películas cuyos protagonistas no podrían haber sido interpretados por otro actor? Pues aquí ocurre con Adam Sandler y Barry Egan, el protagonista de esta extraña historia de amor con la que Paul Thomas Anderson arrasó en Cannes.

Es una película original, ligera e intensa al mismo tiempo en un equilibrio que depende de la interpretación de Sandler que lo es todo: sus gestos, su manera de hablar, su forma de moverse y cómo mira al personaje de Emily Watson. De hecho, no ha vuelto a tener tanta química con ninguna actriz en toda su carrera.