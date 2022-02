Antonio Resines recibió el jueves el alta hospitalaria tras 48 días ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, de los cuales pasó 36 en la UCI por complicaciones derivadas de la COVID-19.

Nada más salir del hospital, el actor de 67 años ha enviado una emotiva carta de agradecimiento a "todos" los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón ("médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc") por haberle salvado "literalmente" la vida.

También se ha acordado de sus compañeros de profesión y las personas anónimas que le han deseado lo mejor durante este duro mes y medio. "La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente", afirma.

Resines ha precisado que, aunque ya tiene el alta hospitalaria, "queda un tiempo de recuperación en casa, para que me puedan dar el alta definitiva". Después, cuando esté completamente recuperado, será el momento en el que se reincorpore a la actividad actoral, pues la enfermedad le cogió en medio de proyectos altamente prometedores.

"Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota", concluye su carta el actor.

Los proyectos pendientes de Antonio Resines

Cuando Resines ingresó el pasado 23 de diciembre en el hospital por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral, el actor había empezado a rodar bajo dirección de Santiago Segura la nueva entrega de la saga familiar Padre no hay más que uno, que tiene previsto llegar a los cines el próximo verano y donde interpretará al abuelo de la familia.

También tiene pendiente de estreno la serie Sentimos las molestias, la nueva comedia de Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero (Vergüenza) que Resines protagoniza junto a Miguel Rellán, Fiorella Faltoyano, Melina Matthews y Luisa Gavasa. Movistar+ tenía previsto estrenar la serie a principios de año, pero el ingreso hospitalario del actor llevó a la plataforma a posponer el estreno, llenando su hueco con la segunda temporada de Nasdrovia.

En Sentimos las molestias, Antonio Resines interpreta a un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con una vieja gloria del rock (Rellán) que se resiste a colgar la guitarra. Ambos tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo velozmente joven que insiste en retirarles del tablero de juego, a pesar de que ellos se sienten todavía en plenas facultades.

