Los Oscar 2022 requerirán vacunación para los asistentes, pero no para los presentadores

Este año la Academia de Hollywood afronta un desafío fundamental: sobreponerse de una vez por todas al progresivo bajón de audiencia que la gala de los Oscar lleva experimentado en ABC en cada una de las últimas emisiones. Para ello quiere volver al formato con presentadores. Tímidamente, eso sí, porque va a recurrir al equipo de anfitrionas que forman Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, mientras en la organización son conscientes de que las celebridades son imprescindibles para congregar al público. Algo que puede ser muy problemático si introducimos al coronavirus y las vacunas en la ecuación.

La semana pasada trascendió que la Academia no exigiría a los asistentes a la gala estar vacunados, y en dicha idea cabía rastrear una reacción al hecho de que, de todos los intérpretes ganadores del Oscar el año pasado, uno de ellos no hubiera pasado por este tratamiento. La tradición es que los ganadores presenten la estatuilla al año siguiente, y aunque no está claro quién es el exento (ya que Yuh-jung Youn por Minari y Anthony Hopkins por El padre se vacunaron públicamente, las sospechas caen en Frances McDormand y especialmente en Daniel Kaluuya, pues la anterior acudió a un evento muy estricto con estas medidas, el Festival de Nueva York), esto claramente iba a suponer un conflicto.

Pero claro, según se supo que los Oscar no exigirían vacunación, las redes ardieron. Y, como recoge IndieWire, la Academia no ha tardado en rectificar. Ha revisado sus normas para la próxima ceremonia de forma que no se exija que ni los presentadores ni los artistas que tengan previsto pisar el escenario hayan sido vacunados, pero sí los nominados y sus acompañantes. Todos ellos tendrán, por lo demás, que mostrar pruebas negativas de PCR, y está por ver cómo afecta a las figuras aspirantes a los premios. En esta misma revisión, la Academia también ha aclarado cómo se gestionará el asunto de las mascarillas.

Los nominados y los aspirantes estarán exentos de llevarla, porque se sentarán cerca del escenario con distanciamiento social. Los asistentes dispuestos más atrás, sin embargo, sí tendrán que llevar la cara cubierta, al estar sentados hombro con hombro. Con estas resoluciones la Academia espera tenerlo todo fijado de cara a la gala del 27 de marzo, y espera toparse con una coyuntura propicia. Los casos de Ómicron están bajando considerablemente, y el riesgo ahora mismo es tan bajo como para que California, estado habitualmente muy estricto con el uso de mascarillas, haya retirado la obligación estatal.

Las vacunas, por otra parte, suponen una patata caliente en Hollywood. Aunque el star system se ha volcado prácticamente en su totalidad para promulgar la vacunación, son varias las figuras que en su esfera privada no muestran ese entusiasmo. Y luego está el caso de Letitia Wright, claro: actriz cuyas opiniones sobre la pandemia y el modo de contenerla ha puesto en graves apuros al rodaje de Black Panther: Wakanda Forever. La directiva espera dejar todos estos conflictos atrás, y solo tener que preocuparse de que los inminentes Oscar consigan que los datos de audiencia remonten en su 94 edición.

