Los Oscar 2022 ya tienen presentadoras: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes

Jimmy Kimmel ha sido el último presentador, hasta ahora, en afrontar la presión de ser el conductor de la gala de los Oscar; cargo del que es imposible salir indemne redes sociales mediante. Cuando a la edición siguiente le tocó el turno a Kevin Hart, la recuperación de varios tuits homófobos provocaron su despido, y desde entonces la Academia no ha contado con presentador para guiar sus premios. No obstante, y luego de la decepcionante ceremonia de 2021 (de un ritmo atroz del que cabe responsabilizar, en parte, al productor Steven Sorderbergh), el organismo ha querido volver sobre sus pasos. Más o menos.

La Academia anunció hace pocos días que iba a contar con tres presentadores, luego de una encuesta a través de Twitter en la que le preguntaba a los usuarios cuáles eran sus opciones favoritas. Entre los candidatos los medios barajaban gente como la pareja Tom Holland/Zendaya, el citado Hart luego del “perdón” de los académicos, y en especial el trío protagonista de Solo asesinatos en el edificio: Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Sin embargo, sus compromisos con la segunda temporada de la aplaudida serie han imposibilitado que acudan al teatro Kodak este 27 de marzo, y la Academia ha recurrido finalmente a una terna que pocos se esperaban.

Según recoge Variety, es la formada por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Ellas serán las presentadoras de la noche más importante de Hollywood tras meses de especulaciones, intentando atraer con su energía humorística a un público que se muestra cada vez más reticente. Es un hecho: los Oscar pierden audiencia progresivamente, algo que llegó a su extremo en la pasada de ceremonia, y sus organizadores esperan que unos presentadores bien escogidos logren sintonizar con la audiencia. En principio, el currículum que Hall, Schumer y Sykes tienen a sus espaldas debería ser capaz de ello.

Hall ha participado en la saga Scary Movie, además de la comedia Plan de chicas, la última Shaft y la serie Nine perfect strangers. Sus proyectos más recientes con Master y Honk for Jesus: Save your Soul. En lo que respecta a Amy Schumer, es una de las cómicas más incisivas del panorama estadounidense, habiendo saltado a la fama con su programa Inside Amy Schumer paralelamente a aparecer en Y de repente tú y ¡Qué guapa soy!; dentro de poco la veremos al frente de Life and Beth. Sykes quizá sea la menos conocida del trío (al menos en España), pero tiene un Emmy en su haber y ha aparecido en The Good Fight o The Other Two.

Hall, Schumer y Sykes se adueñarán del escenario en la próxima noche del 27 de marzo, dentro de una edición en la que compiten por la Mejor película títulos como El poder del perro, No mires arriba, Belfast o West Side Story. Los Oscar se emitirán, como viene siendo habitual, en ABC.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.