Críticas de las películas nominadas a los Oscar 2022: ¿cuál es la mejor?

La noche del 27 de marzo se conocerán los ganadores de la 94ª edición de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Sabremos qué título toma el relevo de Nomadland, la triunfadora de 2021, y si El poder del perro, la que llega como favorita con 12 nominaciones. brinda a Jane Campion la oportunidad de seguir haciendo historia.

Hasta que llegue ese momento, tenemos por delante varias semanas durante las que los académicos puede hacer los deberes y ponerse al día con las películas nominadas que aún no han visto. Es lo que harán también millones de cinéfilos en todo el mundo. Aunque la gran mayoría de las películas clave de la edición ya se han estrenado también en nuestro país, es el momento de recuperar las que te puedan faltar.

Para orientarte en esa selección, a continuación te ofrecemos nuestras críticas de los diez títulos nominados en la categoría de mejor película, ordenadas de mayor a menor número de nominaciones en general. ¡Elige tu favorita!

Crítica de 'El poder del perro'

Valoración: Crítica de 'El poder del perro'

Kirsten Dunst en 'El poder del perro' Netflix

"Como ya sucedía en la novela de Thomas Savage, a medida que avanza El poder del perro, la película va adquiriendo trazas de thriller que Jane Campion distribuye con enorme sutileza. Casi sin acción, apoyándose en sus personajes y en las finísimas interpretaciones de los actores que los encarnan, logra, con el permiso de El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, componer una de las historias más deliciosamente perversas de los últimos años". Lee la crítica completa.

Crítica de 'Dune'

Valoración: 'Dune'

Dune Cinemanía

"Siempre moviéndose entre extremos, Dune juega a hacernos oscilar entre la hipnosis de sus visiones y la taquicardia de sus escenas de acción. Algo que funciona, y que le permite mantenernos pegados a sus imágenes… hasta que estas se acaban. Porque este filme es solo la mitad de una adaptación, y su abrupto final nos obliga a tenerlo muy presente". Lee la crítica completa.

Crítica de 'Belfast'

Valoración: 'Belfast'

Belfast Cinemanía

"Al contrario que Alfonso Cuarón con Roma, Pedro Almodóvar con Dolor y gloria y hasta Paolo Sorrentino con Fue la mano de Dios, Kenneth Branagh ha mirado a su pasado, a su infancia en Belfast para encontrar la alegría y la felicidad a pesar de todo. No solo son momentos jocosos (como podía haber en alguno de los títulos nombrados) es el espíritu total de la historia, protagonizada por un niño de nueve años, Buddy (que sería el propio Branagh), y su visión del comienzo de las revueltas violentas en Irlanda del Norte en 1969". Lee la crítica completa.

Crítica de 'West Side Story'

Valoración: 'West Side Story'

Fotograma de 'West Side Story' Cinemanía

"Apoyado, junto a un reparto creíble, en los solventes Rachel Zegler y Ansel Elgort (el momento en que se conocen es complejo, pero menos romántico), Steven Spielberg logra algo que parecía imposible: con una merecida pedorreta a los escépticos, su adaptación acaba pareciendo justificada. Queda, por supuesto, la sensación de que con esos mimbres hasta un teatro de marionetas habría conseguido emocionarnos. El horizonte de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim queda siempre perfecto en el plano". Lee la crítica completa.

Crítica de 'El método Williams'

Valoración: 'El método Williams'

Will Smith y 'El método Williams' Cinemanía

"Se agradece estar ante un biopic que no emplea la infancia como prolegómeno, sino que se centra en ella. Por muchos matices que tenga Richard Williams, el padre de Venus y Serena, cuyo empeño, controvertidos métodos y personalidad única las empujó a convertirse en las deportistas que son hoy, son las intimidades y rutinas de sus hijas las que otorgan alma a la cinta". Lee la crítica completa.

Crítica de 'No mires arriba'

Valoración: 'No mires arriba'

No mires arriba Cinemanía

"El retrato que hace Adam McKay de las televisiones y periódicos de EE UU no está muy lejos del histrionismo de El reportero pero lo que entonces nos resultaba una parodia ahora colinda peligrosamente con el realismo, tanto la reina del infotainment Cate Blanchett como el periodismo baratero clickbait de los medios digitales. Pero la fotografía de McKay no se queda ahí sino que, añadiendo a la ecuación gurús tecnológicos que dan mucho miedo y la masa, tan fácilmente manipulable, No mires arriba es el mejor retrato posible del signo de los tiempos. Que sea una comedia solo es otra prueba de ello". Lee la crítica completa.

Crítica de 'Drive My Car'

Valoración: 'Drive My Car'

Drive My Car. Cinemania

"Ryusuke Hamaguchi combina las escenas que la pareja comparte sobre ruedas con otras en las que observa los ensayos de la obra, y entretanto explora las ramificaciones emocionales de las palabras e ideas de Haruki Murakami usando el lenguaje de Anton Chéjov, que a menudo funcionan como algo parecido a un monólogo interno. Lo que resulta de ello es un estudio paciente y detallado sobre la soledad y la pérdida, sobre el dolor y el perdón –a los demás y a uno mismo–, sobre la naturaleza de la interpretación y el poder catártico del arte, y sobre la extraña intimidad que se genera en el interior de un coche y el placer que contemplar las luces y los paisajes pasando fugaces por la ventanilla provoca". Lee la crítica completa.

Crítica de 'El callejón de las almas perdidas'

Valoración: 'El callejón de las almas perdidas'

Bradley Cooper y Cate Blanchett en 'El callejón de las almas perdidas' Cinemanía

"Estamos ante una película larga, densa y pesimista hasta la desesperación, con lo que no es raro que se la haya pegado en la taquilla de EE UU: en muchos aspectos, este filme es el opuesto matemático de La forma del agua. Pero hay un aspecto de Guillermo del Toro que no cede a este lado oscuro, y ese es la mirada repleta de cariño que dedica a sus personajes más marginales y, por ello, menos monstruosos. Es gracias a ellos que este filme no acaba pareciéndose del todo a una invocación para que Cthulhu emerja de las aguas y nos devore a todos. Aunque a veces, para qué negarlo, dan ganas". Lee la crítica completa.

Crítica de 'CODA'

Valoración: 'CODA'

Emilia Jones en 'CODA' Tripictures / Apple TV+

"Una historia universal desde un pequeño universo muy concreto. Nada que reprochar, cumple con cada una de las reglas no escritas que se espera de ella y lo hace bien, la verdad, con honestidad, con personajes bien construidos dentro de sus clichés. Especialmente esos padres libres, desprejuiciados, poniéndose el mundo no sordo por montera, interpretados por unos divertidísimos Marlee Matlin y Troy Kotsur". Lee la crítica completa.

Crítica de 'Licorice Pizza'

Valoración: 'Licorice Pizza'

Licorice Pizza Universal

"La película oscila como su imprescindible banda sonora entre lo eléctrico de estos personajes y situaciones, una energía muy propia de los años 70 y del primer amor, y la placidez de una siesta en pareja, más acorde con el peculiar ritmo de enamoramiento de sus protagonistas o de películas anteriores de Paul Thomas Anderson como Embriagado de amor. Pero Licorice Pizza escribe con su propia caligrafía el romance de sus protagonistas: es una historia sobre todo lo que pasa hasta que Gary y Alana se enamoran, de los camiones a conducir sin gasolina y marcha atrás, los negocios arruinados, los anuncios por la radio, las carreras hasta encontrarse en el punto justo". Lee la crítica completa.

