Los memes del 'Barbenheimer' que han herido (y con razón) sensibilidades en Japón

Está siendo un verano muy especial con el fenómeno Barbenheimer, la coincidencia del estreno de dos películas muy esperadas como han sido Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan, las dos arrasando en taquilla y además ganándose estupendas valoraciones por parte de la crítica, espectadores y cineastas de prestigio. Por ello no era de extrañar que a raíz de semejante acontecimiento no tardarán en publicarse alegremente memes de celebración. Un festejo con humor de ambos títulos que sería totalmente inocuo si no fuera por un detalle, Oppenheimer, aunque nos hable del horror, de la capacidad de crear destrucción, y abriendo las puertas a una arma capaz de acabar con el planeta, es el biopic del científico que desarrolló la bomba atómica en Estados Unidos.

Una bomba que en 1945 precipitaría el final de la Segunda Guerra Mundial, puede que ahorrando con ello miles y miles de muertes más, pero que los habitantes de Hiroshima y Nasagaki vivieron en sus carnes con decenas de millares de fallecidos fuera a causa de la misma explosión o por los efectos secundarios derivados de la radiación (y en este segundo punto, Lluvia negra de 1989 dirigida por Shôhei Imamura es una de las películas imprescindibles sobre este horror).

Entre los citados memes se pueden ver imágenes de Oppenheimer (Cillian Murphy) sosteniendo a hombros a una eufórica Barbie (Margot Robbie) con un trasfondo que recuerda al de una explosión nuclear, o a una Barbie con un peinado que simula una nube atómica.

Barbenheimer meme Twitter

Pero si los anónimos memes, seguramente creados sin malicia o ganas de ofender, escapan del control de los responsables de ambos filmes, lo que ha provocado una furibunda protesta por parte de ciudadanos japoneses es la poca delicadeza o vista de la cuenta oficial de Twitter de Warner Bros., distribuidora de Barbie, recogiendo y difundiendo algunas de estas imágenes (y con comentarios frívolos del tipo "este Ken es un estilista" en la del peinado "atómico" de Barbie).

Barbenheimer meme Twitter

Todo ello, y de acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, ha hecho que el hashtag #NoBarbenheimer haya sido trending topic en Japón y que la misma filial de los estudios allí haya calificado de "muy lamentable" la difusión de memes en la cuenta oficial de Warner Bros. en Estados Unidos para promocionar el filme. Además de borrar el polémico tuit, Warner Bros. también ya se ha disculpado por ello.

"Chistes atroces" por parte de Hollywood

Entre los ejemplos de las reacciones de los usuarios japoneses en la red social se podían leer comentarios como el de @akishmz: "Verano para recordar al equipo de 'Barbie' y Hollywood que más de 200.000 personajes habían muerto a finales de 1945 (y que se incrementaría a medio millón) por dos atroces bombas y que es algo que ellos sienten como un chiste confortable para promocionar sus preciosos blockbusters veraniegos".

Y el usuario @mankodaisuki58 también respondía con una imagen de Barbie a hombros de Osama Bin Laden delante de edificios ardiendo, en el mismo estilo que uno de los Barbenheimer memes, y acompañado de los textos (en japonés) "visitando los lugares de las escenas de la película" o "Va a ser un verano para recordar".

En cuanto a los estrenos, Barbie tiene previsto estrenarse en Japón el 11 de agosto, y veremos como influyen estas reacciones negativas en su recepción, teniendo en cuenta la polémica y que precisamente los días 6 y 9 de agosto se cumplen los aniversarios del lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Por otra parte, todavía no hay fecha para que Oppenheimer llegue a los cines nipones.

