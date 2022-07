¿De 'Los Bridgerton' a James Bond? Los hermanos Russo quieren a Regé-Jean Page como el próximo 007

El casting para ser el nuevo James Bond (o la nueva 007, no descartemos nada) parece que no va a acabar nunca. Tras las comentadas declaraciones de Ana de Armas sobre que no debería haber un James Bond en versión femenina, ahora ha llegado una nueva propuesta para los Broccoli para dar vida al espía más famoso del cine. Y lo ha hecho de un par de directores que saben lo que es una película de espías, pero sobre todo lo que es dar con el actor adecuado.

Los hermanos Russo, conocidos por su papel en el MCU a través de películas como Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War o Vengadores: Endgame, se han pasado al cine de espías con El agente invisible. La última superproducción de Netflix ha contado con este dúo en la dirección a la vez que Ryan Gosling, Chris Evans o la propia Ana de Armas como protagonista. Sin embargo, los Russo no han propuesto a ninguno de ellos para el papel de Bond, sino al que hace de villano: Regé-Jean Page.

Así es, el actor de Los Bridgerton es la gran sugerencia de los cineastas para interpretar al próximo 007, según han declarado en una entrevista durante la promoción de El agente invisible: "Es fantástico. Tiene más carisma en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Así que, ya sabes, le veríamos hacer cualquier cosa; quiero decir que le veríamos leer la guía telefónica", comentaban los directores.

Regé-Jean Page es mayormente conocido por su papel como el duque de Hastings en Los Bridgerton, de la que ya anunció se había bajado para su tercera temporada. Y no es para menos, porque al actor no le han parado de salir trabajos en los últimos tiempos, desde la propia El hombre invisible a la nueva adaptación del popular juego de rol Dragones y mazmorras, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, que anunció su tráiler en la pasada Comic Con. Con tantos proyectos en el horizonte, ¿tendrá tiempo para enfundarse el traje de espía y convertirse en el nuevo 007?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.