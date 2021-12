Los directores de 'Swiss Army Man', con Daniel Radcliffe haciendo de cadáver flatulento, tienen nueva película

Después de su debut en 2016 con Swiss Army Man, con Paul Dano aislado en lo que parece una isla desierta y teniendo como mejor amigo a una especie de zombi inerte, interpretado por Daniel Radcliffe, con flatulencias, erecciones, soltando fluidos corporales y logrando que tamaño disparate funcionara (en Sitges ganó el premio a la mejor película y al mejor actor para Radcliffe), Daniel Scheinert y Daniel Kwan, conocidos cuando trabajan juntos como los Daniels, merecen toda nuestra consideración. Y han tardado, pero ya tiene en marcha su siguiente largometraje, Everything Everywhere All at Once.

Su protagonista es Michelle Yeoh y sobre lo poco que se ha hecho público sobre el argumento también apunta maneras, aunque no tan escatológicas como las de su ópera prima. La historia, en clave de acción y ciencia-ficción, contendría abundantes elementos de comedia y se centraría en las aventuras y desventuras de una ciudadana sinoestadounidense (Michelle Yeoh) agobiada por no poder pagar sus impuestos.

Producida por A24 y AGBO, además de difundirse su primera imagen, Everything Everywhere All at Once también tiene a Jamie Lee Curtis en su reparto y tendrá el honor de abrir la próxima edición del festival South by Southwest (SXSW) de Austin, Texas, que tendrá lugar, y de nuevo con público presencial, del 11 al 20 de marzo.

Y lo cierto es que las palabras de la directora del certamen, Janet Pierson respecto al segundo largometraje de los Daniels, que durante estos cinco años han estado realizando vídeos musicales, trabajos en series de televisión y dirigendo películas por separado, no pueden ser más elogiosas. "Es fantásticamente original, entretenida, con una base emocional y repleta de la excepcional creatividad que hace sus proyectos tan satisfactorios", aseguró Pierson, añadiendo por si fuera poco que se trataba de "una extraordinaria proeza" en su realización cinematográfica.

Puede que la sinopsis dada no suene a demasiado divertida o tentadora, pero sin duda Daniel Scheinert y Daniel Kwan son unos directores a seguir y seguro que el guion nos deparará un tratamiento desconcertante y más de un giro sorprendente. Y es que los Daniels son de los que les gusta huir de los lugares comunes y previsibles.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.