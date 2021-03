Natalie Morales iba a empezar el rodaje de su primera un día antes del inicio del confinamiento. El 13 de marzo de 2020 comenzaba el rodaje de Plan B, y un día antes lo aplazaron sine die, después de un año y medio de preparación. Ella estaba preparada para dirigir, necesitaba rodar.

Poco después de empezar ese confinamiento Mark Duplass había decidido usar este tiempo en pausa, como tantos otros, en aprender idiomas. Se apuntó a clases de español vía Zoom. Y como esa cabeza, aún muy indie, parece que nunca se detiene, se le ocurrió pronto una idea para una película.

“Las conversaciones con mi profesora en seguida fueron un poco más profundas de lo que deberían y pensé que era interesante: se supone que la conexión 2D a través de Zoom alarga el tiempo en el que conoces a una persona, pero en este caso, fue muy rápido”, contó durante el festival SXSW (también virtual) y después de estrenarse mundialmente en Berlín (de nuevo, virtualmente).

Con esa idea fue a su amiga Natalie Morales y entre los dos, en cuatro semanas, escribieron, rodaron y terminaron una película en tiempos de pandemia, que habla como pocas de este extraño momento pero sin mencionarla en ningún instante.

Language Lessons es el resultado, una sorprendentemente emotiva, tierna e interesante historia con solo dos personajes en cámara, cada uno en un lugar del mundo, cada uno visto a través de la webcam de su ordenador, en varias reuniones vía Zoom que hoy son tan familiares, como pesadas, para todos.

Sabíamos que este momento llegaría, que veríamos películas hechas con Zoom, como ya estamos cansadas de verlas rodadas por móviles o tabletas, pero no esperábamos una “comedia romántica platónica” que encarara así la soledad, la muerte y hasta los prejuicios de raza y clase sin que el formato lastrara el contenido, sino que aprovechara esa fatiga Zoom y familiaridad en su favor.

Natalie Morales, además de dirigir, interpreta a Cariño, una profesora de español que vive en Costa Rica. Una cubana, nacida y criada en Miami que da clases virtuales de su lengua materna. Mark Duplass es Adam, un tipo rico de Oakland, a quien su marido le regala por su cumpleaños un bono de 100 clases virtuales de español con Cariño.

Clases de conversación en español –en la película puede que se hable un 80% en español, en no muy mal español de Duplass– con los típicos chistes de vocabulario (embarazado por embarrased) y gramática. Y conversaciones que, por un giro inesperado de la realidad, se vuelven muy profundas muy pronto.

Esperar al otro ante una pantalla vacía, el mute, los ruidos de gente fuera de foco, los momentos en los que la conexión falla ligeramente, el “no me va bien internet” como excusa para no encender la cámara… Todo excusas y razones tan asumidas ya hoy, pero utilizadas aquí con un sentido que no chirría, que no busca el chascarrillo. Es así, esta es nuestra nueva forma de comunicarnos y podemos aceptarla y conocer a alguien, aunque no estemos del todo seguros de que ese alguien es real.