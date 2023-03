La preproducción de The Flash duró muchos años, con numerosos cambios de rumbo que precedieron a que, una vez rodada, la película se encontrara con otro número proporcional de dificultades para estrenarse. El motivo radicó en el errático comportamiento de Ezra Miller, que llegó al punto de llevarle a problemas con la justicia mientras Warner Bros. tanteaba hacer como con Batgirl y cancelar directamente el estreno.

Finalmente Miller mostró propósito de enmienda, y tras unos pases de prueba muy elogiosos la major resolvió ir hasta el final. The Flash prevé estrenarse este 16 de julio con la dirección de Andy Muschietti (It), y ha dejado por el camino a gente como Jonathan Goldstein y John Francis Daley. Ambos habían sido contratados para escribir y dirigir The Flash en una fase anterior del proyecto, antes de que Muschietti los sustituyera.

Goldstein y Daley obtuvieron a la fama por la comedia Noche de juegos, y luego que las diferencias creativas les sacaran de The Flash se comprometieron con otra IP: Dragones y mazmorras. El resultado es Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, que han dirigido con el protagonismo de Chris Pine. Dungeons & Dragons, por cierto, se estrenó recientemente en el festival SXSW con críticas bastante favorables, y en el marco del evento salió el tema de The Flash con Variety.

¿Por qué abandonaron el proyecto? “Quedó claro que no querían hacer exactamente lo mismo que nosotros”, explica Goldstein, refiriéndose tanto a Miller como a los mandamases de Warner y DC. “Estas diferencias creativas hicieron que es un momento dado decidiéramos que era hora de irse”, tercia Daley. “Si sentimos que los que mandan no están entusiasmados con hacer la misma película que nosotros, no vamos a ganar esa batalla. Así que es mejor cortar por lo sano y salir de ahí”.

Pese a su salida prematura, en The Flash Goldstein y Daley mantienen el crédito por la historia. Lo que implica, por otro lado, que los directores de Dungeons & Dragons no le guardan ningún rencor al proyecto. De hecho fueron hace poco a una proyección de The Flash y han quedado encantados con el resultado. “Lo han convertido en una película muy divertida y emotiva”, aseguran.

Son conscientes del desarrollo tan difícil que ha tenido. “Me imagino lo duro que debió de ser para ellos. Pero me alegro de que el producto final sea algo tan superdivertido”, sostiene Goldstein. “Con suerte, la calidad de la película se hará notar y la gente la acogerá”, concluyen los directores. Este 31 de marzo estrenan Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.