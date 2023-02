James Gunn asegura que 'The Flash' es una de las mejores películas de superhéroes que ha visto

A pesar de que Ezra Miller se ha convertido en un problemón para DC Films, pues el actor arrastra una cadena de acusaciones y detenciones por alteraciones del orden público, robo, acoso y también por agresiones de segundo grado, las trifulcas legales del protagonista no han impedido que la primera gran aventura en solitario en la pantalla de The Flash llegue a los cines el próximo mes de junio, ni siquiera después de los drásticos cambio de planes tras la fusión de Warner Bros con Discovery, con David Zaslav como director ejecutivo, y con la entrada de James Gunn y Peter Safran en calidad de directores creativos del estudio.

En una más que contundente remodelación del universo superheroico extendido de DC, que incluirá el DC Universe más las películas que se estrenen bajo el sello "Elseworlds" (ya usado en los cómics), y en el que se incluirán las películas de superhéroes que tengan lugar fuera de la continuidad de la línea principal (y aquí, bajo la marca "Elseworlds", se integrarían títulos como Joker 2 o The Batman: Part II), parece que The Flash es de las pocas producciones realizadas hasta el momento que se ha salvado de la quema, y uno de los que no han dudado en alabarla ha sido el mismo Gunn.

Un James Gunn que no ha tenido hasta ahora pelos en la lengua, por ejemplo, declarando que tanto el DCEU como el Snyderverso eran "un desastre", pero que en cambio se ha deshecho en elogios con la película de Andy Muschietti, el director de las dos entregas de It de Stephen King..

En un encuentro con la prensa, y según las valoraciones recogidas vía ComicBook, no ha dudado en calificarla como "jodidamente asombrosa" ni tampoco en afirmar que "es una de las mejores películas de superhéroes que he visto. Andy Muschietti ha hecho un trabajo asombroso, y estoy realmente entusiasmado con que todos la vean".

¿Es una estrategia comercial por parte del director de Guardianes de la Galaxia, ahora metido de lleno en el universo de DC, para ir promocionando The Flash? Lo cierto es que las palabras de Gunn están en sintonía con la información que nos llegó a finales del pasado año, señalando que los pases de prueba habían sido un éxito obteniendo una gran acogida por parte de los fans.

Con la fecha de estreno fijada por Warner Bros para el 16 de junio, en su reparto tendremos ocasión de ver también a Ben Affleck y Michael Keaton en sus iteraciones de Batman, además de Sasha Calle como Supergirl o a Maribel Verdú en el rol de Nora Allen, la madre de Barry Allen, el alter ego del veloz superhéroe protagonista.

