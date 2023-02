James Gunn se ha quedado a gusto: el evento de presentación de su hoja de ruta para DC Studios no solo ha servido para anunciar proyectos como The Authority o The Brave and the Bold, sino también para que el cineasta, director creativo del estudio junto a Peter Safran, ajuste cuentas con la pésima gestión que, a su juicio, han llevado a cabo sus predecesores en el cargo.

"Como todos sabemos, la historia de DC es bastante desastrosa", señaló Gunn. "Nadie se preocupaba por la marca. Le regalaban las propiedades intelectuales como si fueran caramelos al primer creador que les sonreía", añadió, explicando que uno de los grandes problemas de su universo cinematográfico ha sido la fragmentación en diferentes continuidades.

"Primero estaba el 'Arrowverso'; después, el Universo Cinematográfico DC, que se partió en dos: por un lado, la Liga de la Justicia de Joss Whedon y después el Snyderverso", añadió James Gunn. A la lista, precisó, también había que añadir la serie Superman y Lois, el Batman de Robert Pattison y Matt Reeves... y sus propios tejemanejes. "Llegamos, hicimos El Escuadrón Suicida, que se convirtió en Pacificador, y de repente resultó que Bat-Mito era oficial".

Como señala The Hollywood Reporter, esta falta de pelos en la lengua no es nada habitual en la Meca del cine, y menos aún si señala, directa o indirectamente, al trabajo de otros creadores y ejecutivos. Además de las menciones explícitas a Whedon y a Zack Snyder, los dardos de Gunn apuntaron a antiguos mandamases de DC como Geoff Johns (responsable del estudio entre 2010 y 2018) y su sucesor Walter Hamada.

Pero el plato fuerte aún estaba por llegar: entre los planes de James Gunn está Superman: Legacy, una película que dirigirá él mismo y que ofrecerá una versión del personaje más joven y luminosa que la de Snyder en El hombre de acero. De modo que el cineasta también dedicó unas palabras escogidas a Henry Cavill y su despido de DC.

"Henry me cae bien y creo que es un gran tipo", declaró Gunn. "Y creo que le ha manipulado un montón de gente, incluyendo la antigua dirección de esta compañía. Pero este Superman no es Henry, por varias razones". Según THR, esto último podría apuntar a Dwayne Johnson y a sus intrigas de despacho para conseguir un cameo del actor inglés en Black Adam.

Tras haberse despachado de esta manera, Gunn también garantizó que las películas de DC no se verán arrastradas por la obsesión por las fechas de estreno. "No vamos a poner cientos de millones de dólares en una película cuyo guion está a medio hacer y tiene que terminarse durante el rodaje. Lo he visto una y otra vez, y es un desastre", aseguró. "Creo que esa es la razón principal por la que las películas de ahora han perdido calidad respecto de hace veinte o treinta años".

Por último, el mandamás de DC prometió que seguirá presente en redes sociales para desmentir bulos y hablar con los fans ("¡Es un placer para mí!"). Está por verse si Gunn logra cumplir sus planes, y si su labor al frente del estudio resulta mejor que la de aquellos a los que ahora critica.

