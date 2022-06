Los blockbusters que llegarán en verano de 2022

A escasos días de que comience el verano, el próximo 21 de junio, las grandes productoras de Hollywood y las plataformas de video on demand comienzan la temporada de blockbusters veraniegos. Una gran oportunidad para captar a los espectadores, mientras disfrutan de su tiempo libre en vacaciones.

Entre los grandes estrenos de este verano podemos encontrar desde el nuevo filme de Marvel al último bombazo de Santiago Segura, pasando por el biopic del rey del rock o el spin-off de Toy Story. La mejor manera posible de soportar el calor, acudiendo a las salas de cine.

Jurassic World: Dominion (10 de junio)

Colin Trevorrow dirige el nuevo capítulo de la franquicia Jurassic Park, que nos trae de nuevo a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en sus papeles como Owen Grady y Claire Dearing. Los dinos se lo pondrán una vez más complicado a los dos, quienes en esta ocasión contarán con unos invitados de lujo: los icónicos Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Lightyear (17 de junio)

De la mente de Pixar nace este nuevo proyecto, al hilo de las cuatro entregas anteriores de la saga Toy Story. Ahora, los juguetes regresan de una manera muy diferente a la que nos tienen acostumbrados, con el spin-off protagonizado por Buzz Lightyear. Así conoceremos la historia del héroe que inspiró la construcción del juguete, adentrándonos en los intríngulis del guardián espacial que enamoró a generaciones de niños. Un personaje con el que siempre iríamos "hasta el infinito y más allá".

Elvis (24 de junio)

Después de enamorar al mundo entero con su película musical Moulin Rouge- entre una filmografía en la que cuenta con Romeo + Julieta de William Shakespeare, Australia o El gran Gatsby -, y la serie The Get Down, el cineasta australiano Baz Luhrmann se atreve a indagar en la vida del rey del rock, Elvis Presley. Un biopic repleto de grandes aventuras (desde su ascenso al estrellato al olvido del artista), que cuenta con el actor Austin Butler como protagonista, acompañado en el elenco de Tom Hanks, Richard Roxburgh o David Wenham.

Llenos de gracia (24 de junio)

Carmen Machi nos hará reír de nuevo este verano, de la mano del cineasta Roberto Bueso (La banda) y la compañía Paramount. Un filme en el que interpreta a la hermana Marina, una enviada especial al orfanato El Parral, donde los niños se encuentran fuera de control. El carisma de la monja hará que tanto las trabajadoras como los niños queden impresionados con ella, quien parece inmune a las gamberradas e incluso montará un equipo de fútbol. Acompañan a Machi en el elenco Paula Usero, Pablo Chiapella, Manolo Solo y Nuria González, entre otros.

The Black Phone (24 de junio)

Después de conquistar a los amantes del terror con El exorcismo de Emily Rose, Sinister y Líbranos del mal, el director Scott Derrickson adapta la novela homónima de Joe Hill, el hijo del archiconocido Stephen King. Un filme en el que sitúa como villano al gran Ethan Hawke, un secuestrador de niños de los años 70, que verá cómo su sistema se desmorona cuando encierra entre cuatro paredes insonorizadas al pequeño Finney Shaw. El joven de 13 años comienza a recibir llamadas de los muertos que sufrieron la ira del psicópata enmascarado, quienes darán trucos al pequeño para enfrentarse a él y escapar del lugar.

Minions: El origen de Gru (1 de julio)

Los villanos más adorables del cine de animación retorna en una precuela, que explica definitivamente los inicios de Gru en el mundo del crimen. Un barrio residencial, en los años 70, se convierte en el escenario ideal para presentarnos al supergrupo de villanos 'los salvajes seis'. Una pandilla a la que Gru tendrá que demostrar que merece pertenecer. Kyle Balda dirige de nuevo a los personajes tras la realización de Los Minions y Gru 3. Mi villano favorito, acompañado ahora de Brad Ableson, responsable del especial de televisión Minions Holiday.

Thor: Love And Thunder (8 de julio)

Principios de julio llegará junto a la esperadísima nueva cinta de Taika Waititi (Thor: Ragnarok) para el MCU, donde veremos por fin a Natalie Portman empuñar el Mjölnir como la nueva Thor. El filme también nos mostrará a Chris Hemsworth en el personaje del dios del trueno, que se recupera de las viejas heridas del pasado. Ambos tendrán que enfrentarse así a Gorr, el carnicero de los dioses al que da vida el oscarizado Christian Bale. Se avecina una gran batalla (y no pocas risas por el camino).

El agente invisible (15 de julio)

Unos días antes de que aterrice en la plataforma, Netflix estrenará en las salas de cine el nuevo filme de los hermanos Russo. Una película que ostenta el puesto de ser la superproducción más cara de la historia de Netflix, con actores de lujo como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas y Regé-Jean Page. El agente invisible cuenta la historia de Gentry, un asesino internacional que se enfrentará al agente Lloyd Hansen, su antiguo compañero en la CIA. Un thriller que promete.

Padre no hay más que uno 3 (15 de julio)

Aunque la tercera entrega de la franquicia creada por Santiago Segura se estrena en verano, la película está ambientada en una de las aventuras de la familia García en Navidad. Los niños rompen accidentalmente un figurilla de coleccionista de su padre para el Belén, por lo que harán todo lo posible para sustituirla. Mientras tanto, el padre de Marisa- interpretado por Carlos Iglesias- será acogido por la familia para pasar las fiestas, el cual no dejará indiferente a la madre de Javier. Santiago Segura vuelve a coprotagonizar el título junto a Toni Acosta, Leo Harlem, Silvia Abril y Loles León, algunos grandes nombres de la comedia española actual.

DC Liga de supermascotas (29 de julio)

Warner Bros. estrena una nueva historia de animación del universo DC, en la que las mascotas toman el protagonismo del título dirigido por Jared Stern (Huevos verdes con jamón) y Sam Levine (Penn Zero: Héroe Aventurero). En ella, el perro de Superman se une a un gato volador para impedir el crimen de la ciudad, mientras su dueño se toma unas vacaciones.

Bullet Train (5 de agosto)

Basada en la novela homónima de Kotaro Isaka, David Leitch (Deadpool 2, John Wick) dirige la nueva película de acción que cuenta en su reparto con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Sandra Bullock e incluso el cantante Bad Bunny, entre otros muchos. Un reparto coral en el que cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja desde Tokio a Morioka, con misiones que pondrán en peligro la vida de todos. ¿Conseguirán salir ilesos del lugar?

La bestia (12 de agosto)

Idris Elba participa en el nuevo filme producido por Universal y dirigido por Baltasar Kormákur (Everest, Katla). Un thriller de supervivencia en el que el doctor Nate Samuels regresa a Sudáfrica, el hogar natal de su mujer fallecida, para visitar una reserva animal junto a sus hijas. Una forma de reconectar con las raíces de las pequeñas, que se transformará en una verdadera pugna contra un león que ha escapado de un cazadores furtivos.

Nop (19 de agosto)

Se trata de la tercera película de Jordan Peele tras Déjame salir y Nosotros, donde el terror psicológico resurge de nuevo. Un filme para el que cuenta con el oscarizado Daniel Kaluuya y el nominado al Oscar Steven Yeun. Nop narra la historia de dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California, donde realizan un descubrimiento escalofriante.

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (26 de agosto)

Después de que la segunda entrega de la exitosa franquicia de animación española Tadeo Jones fuera estrenada en 2017, el cineasta Enrique Gato regresa por fin con un nuevo episodio para el personaje. En esta ocasión, La tabla esmeralda nos trae de vuelta a Tadeo en la búsqueda de la aceptación de sus colegas arqueólogos, algo que hará que la lie más al destrozar un sarcófago y desatar un conjuro. Con la ayuda de Sara, este tendrá que emprender un nuevo viaje repleto de hazañas, que llevará a que viaje de México a Egipto, pasando por Estados Unidos o Francia

