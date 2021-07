Películas al fresco: los 20 mejores cines de verano de España

El verano, una oportunidad de oro para disfrutar de los amigos y la familia en las plazas de las ciudades y los pueblos, y si es con una sesión de cine qué más se puede pedir. Las pantallas han salido a las calles en un año en el que las restricciones por la Covid han aumentado los planes al fresco, provocando que los cines de verano se conviertan en la mejor opción para disfrutar de nuestros clásicos favoritos o los último estrenos. En CINEMANÍA hacemos un repaso por 20 de las mejores salas al aire libre que pueden encontrar en España.

MADRID



Autocine Madrid Race

Situado en la calle Isla de Java, en Fuencarral el Pardo, este emplazamiento acoge sesiones de cine nocturno de lunes a domingo. Una experiencia disponible todo el año que se disfruta de una mayor manera en la temporada veraniega con las zonas habilitadas para hamacas, la noria instalada en el recinto y los eventos especiales los findes de semana. Resintoniza la cadena de tu automóvil y disfruta de la pantalla de 250 metros cuadrados.

autocinesmadrid.es

Autocine Madrid Race RRF

CINEPLAZA de verano (CINETECA)

Del 15 de julio al 15 de agosto, disfruta del cuarto año de cine independiente al aire libre en el Matadero de Madrid (Plaza de Legazpi, 8). 20 películas presentadas en Toronto, Venecia o Berlín, entre las que destacan títulos como ¡Al abordaje!, Naked animals o Summer of soul.

cinetecamadrid.com

Casa Museo de Lope de Vega

Del 7 al 28 de julio, todos los miércoles la Casa Museo de Lope de Vega celebra su cine de verano inspirado en 2021 en Unos clásicos… ¡de cine! El teatro del Siglo de Oro en el lienzo de plata (1914-1975). A partir de las 22:00 horas en la Calle de Cervantes, número 11, los espectadores podrán acudir gratuitamente (previa reserva) para ver clásicos como Don Juan (1950) o El alcalde de Zalamea (1914).

casamuseolopedevega.org

Cine de verano del Museo Reina Sofía

Del 9 de julio al 28 de agosto, el célebre museo madrileño acogerá el ciclo Con las herramientas del amo. Relatos del cine africano. Las proyecciones en el jardín del edificio Sabatini son gratuitas hasta completar aforo, después de la retirada previa de las entradas en su web. Así podrás disfrutar de los filmes, tanto en las sillas como en el césped del emplazamiento, a partir de las 22:00 horas los viernes y sábados.

museoreinasofia.es

Cine de verano del Museo Reina Sofía Cinemanía

Instituto Francés

Películas de Cannes y un cine al aire libre nocturno. ¿Es esto el paraíso? Desde junio la institución pública desarrolla su ciclo de cine de verano, que aún tiene pendiente las proyeccions de La belle et la meute, de Ben Hania Kaouther (viernes 16 de julio); Section spéciale, de Costa-Gavras (jueves 22 de juli) y Palermo shooting, de Wim Wenders (viernes 23 de julio).

institutfrancais.es

La terraza Magnética

La exposición Un encuentro vegetal centra el ciclo cinematográfico veraniego de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Del 17 de julio al 28 de agosto, podrás disfrutar en este emplazamiento de lujo con títulos independientes aclamados en los festivales internacionales como Old Joy, Little Joe o Taming in the garden, que han abordado la naturaleza desde distintas perspectivas. No te pierdas esta experiencia extrasensorial todos los sábados a las 22:00 horas.

lacasaencendida.es

Festival de cine al aire libre [Fescinal]

Del 25 de junio al 12 de septiembre, el Parque de la Bombilla (Paseo de la Senda del Rey, Parque Oeste) concentra a los vecinos madrileños en su cine de verano. Una programación variopinta que no deja indiferente: del cine mudo con El acorazado Potemkin y Metrópolis (ambas con música en directo) a clásicos modernos como Showgirls, Rerservoir Dogs, Casa Flora o Mujeres al borde de un ataque de nervios.

fescinal.es

BARCELONA

Cinema a la fresca sota el cel de Barcelona​

Con joyas en su programación de la talla de Desayuno con diamentes, ¡Olvídate de mí! e incluso la proyección de una película sorpresa, el cine al aire libre en los Jardines del Castillo de Montjuïc (Foso de Santa Eulàlia) vuelve a ser uno de los enclaves ideales del verano, con precios asequibles para cualquir bolsillo.

salamontjuic.org

Cinema a la fresca sota el cel de Barcelona​ Cinemanía | Sala Montjuic

Cinema Liure a la platja



La playa: la mejor sala de cine posible. Durante 10 años, Cataluña ha acogido el Cinema Liure a la platja, donde los espectadores pueden disfrutar de las mejores películas junto al mar en localidades como Barcelona, El Prat, Mataró, Palamós y Tossa del Mar. Esta edición acoge la proyección de la ganadora del Goya a mejor película Las niñas, la nominada a mejor película internacional en los Oscar Corpus Christi; o Ema, de Pablo Larrín, entre otros muchos títulos.

cinemalliure.com

Cosmonits



Del 1 de julio al 26 de agosto, Cosmonits trae las mejores noches de ciencia ficción al aire libre. Ad Astra, Vivarium o Children of men forman parte de la programación de este año en el edificio de la Caixa. Cada película tiene un coste de 6 euros.

cosmocaixa.org

VALENCIA

Autocine Drive in Denia

Por tan solo 5 euros- durante el día del espectador y en la hora golfa-, los espectadores pueden gozar de uno de los mejores cines de verano de la comunidad valenciana. Situado en la Calle Marinas en Dénia (Alicante), el lugar cuenta con películas españolas como A todo tren.

autocinedrivein.com

Autocine Drive In en Denia Cinemanía | Autocine Drive In

Cine terraza Tugar



Gandía es una de las ciudades valencianas más concurridas en los meses de verano, esto hace que su cine de verano- entre la Avenida del Norte y la Calle de La Rioja- sea un plan ideal para turistas y lugareños.

cinetugargandia.es

Autocine El Sur



En la calle Cerezo de Mutxamiel (Alicante) encontramos el Autocine El Sur, con algunos de los estrenos patrios e internacionales que gustarán a todos los públicos. Una zona preparada para alojar a los espectadores y sus coches.

autocine-elsur.com

CÁDIZ

Cine de verano en San Agustín (El Puerto de Santa María)

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dedica este año sus sesiones de cine de verano a los documentales musicales. Los martes el lugar acoge títulos como PJ Harvey: a dog called money, Crockofgold: bebiendo con Shane Mcgowan o Ruibal, por libre, entre otros. Las películas serán proyectadas entre el 27 de julio y el 31 de agosto, con un precio de tres euros por butaca normal y de dos para la reducida.

elpuertodesantamaria.es

SEVILLA

Asómate al patio

El patio de la Diputación acoge un año más las jornadas de películas al aire libre, que este año contarán con algunas ganadoras de los Oscar 2021: Nomadland, El padre o Minari. Además, estas proyecciones también tienen espacio para el cine español con La voz humana., de Pedro Almodóvar, o Sentimental, de Cesc Gay. Un entorno de lujo para disfrutar del cine a tan solo 4 euros, durante todos las noches de julio, agosto y parte de septiembre.

Asómate al patio Cinemanía | Asómate al patio

asomatealpatio.es

CÓRDOBA

El Coliseo de San Andrés

La historia de Córdoba y sus cines de verano viene de lejos. En la ciudad andaluza podemos encontrar alguno históricos: el Coliseo de San Andrés (1935), el Delicias (1943), Fuenseca (1945) y Olimpia (1947). Merece la pena especialmente este primero por ser uno de los pocos previos a la Guerra Civil que aún sobreviven.

GIJÓN

Autocine Gijón

El Autocine Gijón, que abría sus puertas en agosto de 1993, proyecta películas todos lo días del año (excepto festivos). Situado a 4 kilómetros de la ciudad de Gijón, los espectadores pueden acudir con su automóvil a ver los últimos títulos de la cartelera.

autocinegijon.es

IBIZA

Amante

Para los amantes del lujo y las buenas vistas, esta sala situada en la isla pitiusa es la mejor opción. El show de Truman, Big Fish, Dolor y Gloria, Origen son algunas de las películas de las que puedes disfrutar este año. La entrada en este caso asciende hasta los 40 euros, con una copa de cava de Anna de Codorniu y palomitas hasta explotar.

amanteibiza.com/

Amante Cinemanía | Amante

MALLORCA

Atlántida Film Fest

Es inevitable en un listado de salas añadir algunos certamenes estivales con varios ambientes de ensueño. Del 26 de julio a 1 de agosto, tiene lugar la nueva edición del Atlántida Film Fest en Palma de Mallorca. Elegido como el Mejor Festival de España por el Ministerio de Cultura (ICAA) en 2015 después de alcanzar los 150.000 espectadores, el certamen revisa algunos los títulos internacionales indispensables. Salas de cine al aire libre en el que este año sobresalen los filmes El chico más bello del mundo, All Eyes Off Me, Stardust o Fellinopolis, con encuentros con sus directores.

atlantidafilmfest.com

BADAJOZ

Fundación CB

Los jardínes de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) presentan durante los meses de julio y agosto diversas sesiones que aunan título de esto años (Ad Astra, Malasaña 32..), con homenajes al año Berlanga (Bienvenido Mr. Marshal) y clásicos como Dirty Dancing. Gratis hasta completar aforo, a partir de las 22 horas de la noche.

fundacioncb.es

