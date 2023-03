Los Beatles, Lady Gaga y otras estrellas del pop rock que ganaron un Oscar

El Oscar a la mejor canción original nos suele deparar sorpresas muy agradables. No solo tenemos compositores y letristas de reconocido prestigio como Randy Newman, o la pareja Alan Menken y Tim Rice, sino que tenemos también ídolos absolutos del pop y el rock (y últimamente también del rap), que con sus canciones han llegado a la cima de los premios de la industria norteamericana del cine. Los grandes de la música también celebran sus triunfos en los premios Oscar.

'The Beatles: Get Back' Cinemanía

Los Beatles

Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, los 4 de Liverpool, consiguieron ganar el Oscar a la mejor banda sonora de canciones (una categoría específica para musicales que ya no existe) en 1971 por su trabajo para 'Let It Be' (Michael Lindsay-Hogg, 1970). Recogió el Oscar en nombre de Los Beatles el gran Quincy Jones.



'Ha nacido una estrella', con Bradley Cooper y Lady Gaga Cinemanía

Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 28 de marzo de 1986), conocida por su nombre artístico Lady Gaga, ganó el oscar a la mejor canción en 2019 por el tema principal, Shallow, de Ha nacido una estrella (Bradley Cooper, 2018), compartido con Mark Ronson, Anthony Rossomando y

Andrew Wyatt. Por esa película también fue nominada a mejor actriz protagonista. En 2016 ya fue nominada a mejor canción por Til It Happens to You, tema del documental The Hunting Ground (Kirby Dick, 2015). En 2023 compite también a la mejor canción junto a Blood Pop, por la canción Hold My Hand, de Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022).

Burt Bacharach, en su cameo en 'Austin Powers' Cinemanía

Burt Bacharach

Recientemente fallecido, Burt Bacharach (1928-2023) fue un compositor, productor y cantante estadounidense con gran presencia en el cine. ganó tres Oscar, dos en 1970 por Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969), a mejor banda sonora y a mejor canción por Raindrops Keep Falling on my Head, junto a Hal David. En 1982 volvió a ganarlo a la mejor canción por el tema Arthur's Theme (Best That You Can Do), de Arthur, el soltero de oro (Steve Gordon, 1981), compartido con Carole Bayer Sager, Christopher Cross y Peter Allen.

El cantante Bruce Springsteen en un concierto en Madrid. PATRICIA CANO

Bruce Springsteen

El rockero de Nueva Jersey ganó el Oscar en 1994 por la canción Streets of Philadelphia, tema central de la película Philadelphia (Jonathan Demme, 1993). Dos años después fue nominado por el tema Dead Man Walking en la película homónima dirigida por Tim Robbins

Common y John Legend Retransmision Oscars M+

Common y John Legend

El rapero y actor Common (Lonnie Rashid Lynn, Jr., Chicago, 1972) y el compositor y pianista (y productor de La La Land) ganador de 11 grammys John Legend (Ohio, 1978) ganaron el Oscar en 2015 por su canción Glory, de la película Selma (Ava DuVernay, 2014).

Bob Dylan Cinemanía

Bob Dylan

El mito folk de la armónica y la guitarra se llevó el Oscar a la mejor canción en 2001 por su tema Things Have Changed en la película Wonder Boys (Curtis Hanson, 2000). El músico interpretó la canción y aceptó el premio vía satélite desde Australia en la gala de los Oscar de 2001.

Barbra Streisand y Robert Redford en 'Tal como éramos'. Cinemanía

Barbra Streisand

Muy reconocida en su faceta como actriz, Barbra Streisand es una de las grandes voces de la música popular norteamericana. Además de su Oscar a mejor actriz por Funny Girl en 1969, compartido con Katharine Hepburn (El león en invierno), Streisand se llevó la estatuilla a mejor canción en 1977 (compartida con Paul Williams) por Evergreen, de Ha nacido una estrella (Frank Pierson, 1976). También fue nominada en 1997 por la canción I've Finally Found Someone para El amor tiene dos caras (Barbra Streisand, 1996), con Marvin Hamlisch, Mutt Lange y Bryan Adams, otro gran rockero que ha sido tres veces nominado, pero no tiene Oscar.

El cantante y músico Stevie Wonder. Cinemanía

Stevie Wonder

El cantante y músico Stevie Wonder (Michigan, 1951), el artista que popularizó en nuestro país el lema "Si bebes, no conduzcas", ganó un Oscar de la Academia de Hollywood en el año 1985 por la popularísima canción I Just Called to Say I Love You de la película La mujer de rojo (Gene Wilder, 1984)

Juicy J. EFE

Juicy J

El rapero Juicy J (Memphis, 1975) ganó un Oscar en 2006 junto a D.J. Paul y Cedric Coleman por el rap It's Hard Out Here for a Pimp de la película Hustle & Flow (Craig Brewer, 2005).

Elton John. EP

Elton John

El músico británico nacido en 1947 tiene dos premios Oscar. El primero de ellos, de 1995, compartido con Tim Rice, por la canción Can You Feel The Love Tonight, para El rey león (Roger Allers y Rob Minkoff, 1994), y la segunda estatuílla por su canción I'm Gonna Love Me Again, compartida con Bernie Taupin, para el biopic basado en la propia carrera de Elton John, Rocketman (Dexter Fletcher, 2019)

Irene Cara, actriz en 'Fama'. Cinemanía

Irene Cara

La cantante y actriz (Raíces, Fama) nacida en el Bronx (1959-2022) ganó el Oscar en 1984 por la conocida canción What a Feeling, de la película Flashdance (Adrian Lyne, 1983), que compartió con Giorgio Moroder y Keith Forsey.

El rapero Eminen. Cinemanía

Eminem

El rapero Eminem ganó el Oscar por la canción Lose Yourself (junto a Jeff Bass y Luis Resto) de la película 8 millas (Curtis Hanson, 2002), en la que se interpretaba a sí mismo.

Lionel Richie, en una captura de vídeo de los premios Grammy 2021. THEO WARGO / EFE

Lionel Richie

El cantautor y productor musical Lionel Richie (Alabama, 1949), maestro baladista, ganó el Oscar en 1986 por la canción Say You, Say Me, de la película Noches blancas (Taylor Hackford, 1985). Ese mismo año también fue nominado por el tema Miss Celie's Blues (Sister) de El color Púrpura (Steven Spielberg, 1985). Antes, en 1982, fue nominado por la canción Endless Love de la película Amor sin fin, de Franco Zeffirelli.

Annie Lennox. Oxfam

Annie Lennox

Nacida en Escocia, la cantante y activista social británica Annie Lennox (Aberdeen, 1954), líder histórica del grupo de los 80, Eurythmics, tiene un Oscar. Lo consiguió en 2004 con la canción Into the West para la banda sonora de El señor de los anillos: El retorno del Rey (Peter Jackson, 2003). La carismática vocalista lo compartió con Fran Walsh y Howard Shore.

Sam Smith, en la imagen promocional de la película 'Spectre'. Cinemanía

Sam Smith

Una de las voces masculinas más populares del momento, Sam Smith (Londres, 1992) ganó el Oscar por su tema Writing's On The Wall para la película Spectre (Sam Mendes, 2015), compartido con Jimmy Napes.

El músico Phil Collins, durante una estancia en Madrid. JORGE PARÍS

Phil Collins

El conocido baterista, cantante y compositor, ex miembro de Genesis, ganó el Oscar en 2000 por la canción You'll Be In My Heart, tema principal de la película de animación de Disney Tarzán (Chris Buck y Kevin Lima, 1999)

Christopher Cross. EFE

Christopher Cross

Una de las voces más carismáticas e inconfundibles de los 70 y los 80, Christopher Cross se llevó el oscar de Hollywood por su interpretación del 'tema de Arthur': Arthur's Theme (Best That You Can Do), de Arthur, el soltero de oro (Steve Gordon, 1981), compartido con Carole Bayer Sager, Burt Bacharach y Peter Allen.

La cantante Adele. Instagram

Adele

La cantante británica Adele (Londres, 1988) y su chorro de voz ganaron el Oscar en 2013 junto a Paul Epworth por la canción principal de la película Skyfall (Sam Mendes, 2012) titulada igual: Skyfall.

La cantante Billie Eilish actúa durante la ceremonia de los Oscar 2020. ETIENNE LAURENT / EFE

Billie Eilish

La cantante y compositora norteamericana Billy Eilish (Los Angeles, 2001) se alzó con el Oscar a la mejor canción por el tema No Time to Die de la película de James Bond Sin tiempo para morir (Cary Joji Fukunaga, 2021), compartido con el músico Finneas O'Connell.

Jorge Drexler. EP

Jorge Drexler

El cantautor uruguayo (Montevideo, 1964) ganó el Oscar en 2005 por su canción Al otro lado del río para la banda sonora de la película Diarios de motocicleta (Walter Salles, 2004), basada en el viaje iniciático por Latinoamérica de Ernesto 'Che' Guevara.

Carly Simon. JASON SZENES / EFE

Carly Simon

La cantante y compositora estadounidense Carly Simon (Nueva York, 1943), con su voz de contralto, muy reputada en los 70 y los 80, ganó el Oscar en 1989 por ese temazo inconmensurable que fue Let the River Run, de la película Armas de mujer (Mike Nichols, 1988).

Franke Previte YouTube

Franke Previte

Quizá menos conocido por su aspecto, sin duda el norteamericano Franke Previte (New Brunswick, 1946), líder de la banda ochentera Franke and the Knockouts, es absolutamente reconocible por su voz en el temazo (I've Had) The Time of my Life, que ganó el Oscar en 1988, y era la canción principal de la película Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1987). Compartió la estatuilla con John DeNicola y Donald Markowitz.