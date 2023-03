Tenemos una mala noticia, y otra buena. La mala: que Lady Gaga no actuará en la gala de los Oscar 2023 con su canción para Top Gun: Maverick. La buena: que, de esta manera, el evento se librará de implosionar, dada la masa crítica de poderío y divismo que hubiera causado la intérprete de Pokerface al coincidir con Rihanna en el mismo escenario.

Glenn Weis, director de la ceremonia, ha informado (vía Entertainment Weekly) de que Gaga está demasiado ocupada con el rodaje de Joker: Folie à Deux como para preparar una interpretación en condiciones de Hold My Hand, la canción con la que compite en los Premios de la Academia.

Ahora bien: la cantante y actriz sí asistirá a los Oscar en su condición de nominada. De esta manera, es posible que la veamos subir al estrado para recoger su segunda estatuilla tras la que ganó en 2019 por Shallow (Ha nacido una estrella).

Las actuaciones musicales de los Oscar 2023 son uno de los puntos fuertes de esta ceremonia, que contará con Rihanna (Black Panther: Wakanda Forever), David Byrne (acompañado por Son Lux y Stephanie Hsu, con su canción para Todo a la vez en todas partes), Diane Warren y Sofia Carson (Tell It Like A Woman), el dúo de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (RRR) y Lenny Kravitz, que interpretará una canción durante el In Memoriam.

