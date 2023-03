Cuándo son los Premios Oscar 2023: dónde ver desde España y Latinoamérica

En una edición de los Oscar marcada por la vuelta a la normalidad tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock en pleno directo en 2022, la 95ª edición celebrará el mejor cine del año entre películas favoritas como Sin novedad en el frente, Todo a la vez en todas partes y Los Fabelman.

Como viene siendo habitual cada año, Movistar Plus+ emitirá en exclusiva en España la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar. La 95ª edición de los reconocimientos entregados por la Academia de Hollywood podrán verse a través de Estrenos 2 de M+, en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo.

A partir de las 23:00 de la noche, Movistar Plus+ emitirá un programa especial previo a la gala presentado por Cristina Teva, que cubrirá la gala desde plató junto a María Gómez y María Guerra. Posteriormente, la alfombra roja comenzará a las 23:30 horas, intercalándose con el show. Por su parte, la gala comenzará a la 1:00 horas en la misma cadena de televisión.

Además, la plataforma también ha puesto a disposición del público el canal pop up (hasta el 19 de marzo), con el mejor cine de los Oscar de todos los tiempos. Un repaso por las mejores películas de las últimas décadas con 84 películas que acumulan 177 premios, 14 cortos (5 de ellos con nominación este año) y 11 documentales sobre ganadores de los Oscar.

Un canal donde se puede disfrutar de nominadas de este año como Todo a la vez en todas partes o ganadoras de pasadas ediciones, como CODA, Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) o No es país para viejos.

Dónde ver en Latinoamérica

Emitida en Estados Unidos a través de la cadena ABC, la cadena TNT emite una vez más, para la mayor parte de Latinoamérica, la ceremonia de los Oscar. Una excepción es México, donde podrán verse a través del canal Azteca 7.

Este año también encontramos una novedad en Latinoamérica con la emisión de la gala en directo en HBO Max. Una ceremonia que coincidirá con el lanzamiento del último episodio de The Last of Us, que ha aportado grandes datos de audiencia a la plataformas en las últimas semanas.



​México (17:00 horas)

Panamá y ​Colombia (18:00 horas)

Venezuela (19:00 horas)

​Argentina, Chile y Brasil (20:00 horas)

