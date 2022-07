Lo próximo de David Lowery es "una secuela espiritual" de 'El caballero verde'

Durante su breve pero intensa carrera, David Lowery se las ha apañado para alternar el cine comercial con propuestas independientes de creciente complejidad. Peter y el dragón está considerado uno de los mejores remakes que Disney ha producido en el marco de su discutida estrategia de revisar clásicos animados, y como el rol de Lowery ha sido clave en esto también le ha encargado otra versión de Peter Pan. Peter Pan & Wendy, con Jude Law en el papel de Capitán Garfio, iba a haberse estrenado en cines el año pasado, pero el estudio ha cambiado de idea y teóricamente se estrenaría en Disney+ a finales de 2022. Por suerte, Lowery está demasiado ocupado para que estos desplantes le molesten.

Y es que el año pasado obtuvo uno de los grandes triunfos de su carrera con El caballero verde, adaptación de un relato artúrico que protagonizaban Dev Patel y Alicia Vikander. Aunque se estrenara directamente en Amazon Prime, las críticas fueron muy elogiosas y sumaron otro hito a una trayectoria donde ya sobresalían En un lugar sin ley, The Old Man & The Gun y, claro, A Ghost Story. La experiencia con El caballero verde parece haber sido muy enriquecedora para Lowery, puesto que World of Reel acaba de hacerse eco de que su siguiente film (al margen de Peter Pan & Wendy) también será una historia medieval. Una “secuela espiritual” de El caballero verde, para más señas.

El proyecto no ha sido anunciado oficialmente, sin embargo, ya que la única señal de su existencia es un story de Instagram con una claqueta a punto de iniciar el rodaje. Se sabe, pese a todo, que A24 vuelve a estar detrás del film tras colaborar con Lowery en A Ghost Story y la misma El caballero verde. También que repite buena parte del equipo técnico de El caballero verde en función a ese carácter de “secuela”, y que su título es The Oak Thorn & The Old Rose of Love, posiblemente traducido como “La espina de roble y la vieja rosa del amor”. No ha trascendido quiénes serían los intérpretes, aunque es tentador imaginarse una reunión con Patel, Vikander o Joel Edgerton tras El caballero verde.

Puestos a especular, desde World of Reel sugieren el parentesco de la película con la novela La rosa y la espina de Michael J. Sullivan. Fonéticamente, los títulos se parecen, y además vuelve a tratarse de una fantasía medieval. Eso sí, a diferencia del poema de Sir Gawain y el Caballero Verde que adaptaba el film previo, aquí nos hallamos ante una historia contemporánea, enmarcada en una saga que responde al título de Las crónicas de Ryria. Iniciada en 2013, dicha saga sigue publicándose hoy día, siendo La rosa y la espina su segundo volumen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.