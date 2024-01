Final de 'Lift': ¿tendrá secuela el nuevo éxito de Úrsula Corberó en Netflix?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LIFT]

Úrsula Corberó lo ha vuelto a hacer: la actriz catalana acaba de estrenar otro éxito en Netflix. Después de liderar la marea roja con el apabullante triunfo internacional de La casa de papel, en septiembre del año pasado Corberó regresaba al top 10 de lo más visto en la plataforma con El cuerpo en llamas, en la que daba vida a Rosa Peral.

Ahora, ha desbancado a La sociedad de la nieve como lo más visto en el gigante del streaming con su nueva película, Lift: Un robo de primera clase, una apuesta internacional en la que comparte robo con Kevin Hart, Vincent D'Onofrio o Jean Reno, entre otros.

F. Gary Gray vuelve al cine de atracos 21 años después de The Italian Job (2003) con esta producción sobre un grupo de ladrones que, tras hacerse con un cuadro de Van Gogh en Londres, son reclutados por la Interpol para impedir un ataque terrorista. ¿Cómo? Robando 500 millones de dólares en oro en un avión en pleno vuelo.

Kevin Hart es Cyrus, un ladrón internacional y cabecilla del grupo; Corberó es Camila, su piloto; Vincent D'Onofrio se mete en la piel de Denton, su especialista en disfraces; Kim Yoon-ji da vida a Mi-Sun, la hacker; a Magnus, interpretado por Billy Magnussen, no se le resiste ninguna caja fuerte; y Viveik Kalra es Luke, el ingeniero.

'Lift: Un robo de primera': final explicado

Fotograma de 'Lift' Cinemanía

Al comienzo de la película, el grupo de atracadores se alían con Abby, la agente de la Interpol de Gugu Mbatha-Raw y antiguo ligue parisino de Cyrus, que, por petición de su jefe Huxley (Sam Worthington), les ofrece una misión prácticamente imposible a cambio de limpiar sus antecedentes policiales.

¿La misión? Evitar que el poderoso y sanguinario magnate Lars Jorgensen (Jean Reno) entregue el oro a un grupo terrorista llamado Leviathan. Además, deben hacerse con los lingotes en pleno vuelo, y antes de lo previsto. Mediante un jet privado que se apropian, pilotado por Camila, los protagonistas consiguen redirigir el avión con la valiosa mercancía al aeropuerto de Cortina sin ser detectados gracias a Harry (David Proud), su aliado en el control aéreo de Bruselas.

Sin embargo, los hombres de Jorgensen pronto se dan cuenta de que algo no va bien y sacan sus armas para tomar el control del avión. Magnus ha conseguido previamente acceder a la estancia de alta seguridad en la que se encuentra el oro, pero sus enemigos, que han neutralizado a Abby y Cyrus, evitan que se haga con el cargamento.

Tras un aterrizaje forzoso, los hombres de Jorgensen cogen a Abby, Cyrus y Camila como rehenes y los obligan a acompañarlos junto con el oro a la mansión de Jorgensen en la Toscana. Viajan en el jet privado de los protagonistas, que no puede ser detectado por los radares gracias a los paneles que le pusieron previamente. Por suerte, Camila toma el control de la aeronave mediante más de una voltereta aérea.

Los protagonistas se deshacen de los hombres de Jorgensen, evitan que la OTAN los derrumbe y aterrizan de forma accidentada justo al lado de la mansión del villano, que los recibe acompañado de la líder de Leviathan (Martina Avogadri). Esta desvela que, entre quienes han intentado robar el oro, hay un agente de la Interpol y trata de irse del lugar, pero Jorgensen la termina matando.

Cyrus, que quiere proteger a Abby, asegura que él es el agente y, justo cuando el personaje de Reno está por dispararle, llega la policía italiana. Previamente, mediante pantallas LED colocadas en el jet privado, Mi-Sun ha grabado el asesinato de la líder de Leviathan, por lo que los agentes detienen a Jorgensen. Justo después de la detención, Abby descubre que Huxley es quien ha ordenado a la OTAN que disparara a su avión y decide dejar Interpol para unirse a Cyrus y el resto del grupo.

Varias semanas después, nos reencontramos con Cyrus y Abby conduciendo por un pasaje montañoso. El líder tiene dos noticias para su acompañante. Por un lado, ha dado con el hombre que robó el cuadro de Hockney que marcó la infancia de Abby y lo ha comprado para devolverlo al colegio de esta. Pero aquí no acaban las sorpresas. Cyrus y su banda robaron el oro de Jorgensen durante la misión en el avión.

Antes de ser capturado por los hombres de Jorgensen, Magnus se las ingenió para lanzar el oro fuera del avión con ayuda de paracaídas y poner en su lugar lingotes falsos. A partir de ahí, Luke se había hecho cargo de la mercancía real.

En los últimos minutos de Lift, la pareja llega a las inmediaciones de un lago, donde los espera el resto de la banda. Todos juntos, sacan el oro, inmerso en el lago, y festejan el golpe triunfal.

'Lift: Un robo de primera': ¿tendrá secuela?

Final de 'Lift' Cinemanía

Desde que Lift llegara a Netflix el pasado 12 de enero, no ha dejado de estar en el número 1 del top 10 de la plataforma y esta semana ya acumula más de 32 millones de visualizaciones. De esta forma, no sería de extrañar que la plataforma optara por embarcar a la banda protagonista en un nuevo atraco, con Abby como miembro.

Su director, F. Gary Gray, ha reconocido que la película tiene potencial para iniciar una saga. En una entrevista con Variety, se ha referido al recibimiento tan positivo que ha tenido el filme entre los usuarios, algo que podría desembocar en nuevas aventuras.

Aunque no está en sus manos tomar esta decisión y, por el momento, Netflix no se ha pronunciado al respecto, el cineasta asegura que el servicio podría hacer una franquicia con Lift y no solo una secuela. "Después de la premiere, es lo que escuchamos de la gente que ve la película: 'Queremos ver más", ha asegurado Gray.

"Creo que es una decisión de Netflix", ha continuado: "Creo que tienen la oportunidad de hacer una secuela. Puede que tengan la oportunidad de hacer una franquicia. Eso está por encima de mi categoría salarial, pero sí que creo que, basándonos en la respuesta, existe una oportunidad ahí y creo que Netflix, Kevin y el elenco tendrán mucho que ver con la decisión si pasa o no".

Al tratarse de una película de atracos en la que todos los integrantes han sobrevivido, es muy fácil dar continuidad a la historia con otro hurto que reúna a los protagonistas. Asimismo, si alguno de los miembros del equipo no pudiera estar en una segunda entrega, se podría prescindir de él y sumar un nuevo aliado, a excepción de Hart, que al ejercer de líder es más difícil de remplazar.

Sea como fuere, Lift tiene potencial para una continuación (o varias) y, tras su éxito en Netflix, lo más normal sería que la plataforma apueste por una nueva entrega.

