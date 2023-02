"Había potencial para una buena película": Leslie Grace defiende que 'Batgirl' merecía estrenarse

Recientemente Peter Safran, nombrado presidente de DC Studios junto a James Gunn, abordó la noticia que más estupor ha generado en el público con respecto a la factoría superheroica de Warner Bros. Discovery. Esto es, el estreno cancelado de Batgirl. Según Safran, si David Zaslav como CEO hubiera decidido llevar esa película a HBO Max como tal era el plan inicial, “habría perjudicado a DC”. Los pases de prueba habían sido decepcionantes, y no se confiaba en la calidad del film.

Safran daba una coartada más aceptable a la primera razón que se lanzó para justificar que algo en lo que la major se había gastado 90 millones de dólares cancelara su estreno: todo se reducía a desgravar impuestos. Fue el mismo destino que corrió el film de animación Scoob! Holiday Hunt, pero por motivos obvios Batgirl ha sido el proyecto abortado que más cola ha traído, tanto por parte del público como del equipo involucrado que lideraban Adil El Arbi y Bilall Fallah en tanto a directores.

En el reparto de Batgirl encontrábamos a Michael Keaton como Batman (reaparecido en el reciente tráiler de The Flash) y a Brendan Fraser, nominado al Oscar por La ballena, como el villano. Fraser creyó que le “estaban tomando el pelo” cuando se dio a conocer la noticia. “Luego nos enteramos de que era para amortizar una deuda. Esa parte sí que dolió”. No obstante, la figura que más vocal ha sido con respecto al destino de Batgirl ha sido Leslie Grace (En un barrio de Nueva York), que aquí iba a interpretar a Barbara Gordon.

Grace ha defendido por activa y por pasiva que la película merecía estrenarse, y ha profundizado en ello durante una entrevista con Variety. En ella se muestra totalmente en desacuerdo con Safran, y recuerda cómo fueron las primeras horas desde que supiera de la noticia. “Me enteré junto al resto de vosotros. Y entonces mi teléfono explotó. Aquel día estaba asimilándolo todo, pero también tan segura de la magia que se había producido que pensaba ‘esto es una locura’”.

“Me explicaron, en detalle, lo que ocurría con el proyecto. Cosas que no estaban en sus manos, planes y presupuestos que se habían establecido antes de que formaran parte del equipo”, detalla Grace. “Aprendí muchas cosas sobre la realización de películas que, como actriz, no puedes controlar. No fueron realmente específicos en nada creativo en cuanto a lo que sentían sobre la película y cómo habría perjudicado creativamente a DC”.

Pasado y futuro de 'Batgirl'

“Pero soy un ser humano, y la gente tiene percepciones y lee cosas”, señala, refiriéndose a las postreras palabras de Safran. “Y cuando las palabras se expresan muy a la ligera sobre un trabajo al que la gente ha dedicado mucho tiempo (no sólo yo, sino todo el equipo) es normal que resulte frustrante”.

En torno a la presunta calidad de Batgirl, Grace admite que el rodaje atravesó problemas. “No voy a mentirte. En todas las películas hay obstáculos y la nuestra no fue menos. La mitad del rodaje fue de noche en Escocia, donde no para de llover. Así que hubo obstáculos, pero al final, gracias al increíble equipo, nada se interpuso en nuestro camino para conseguir lo que sabíamos que queríamos conseguir con esta película. Al menos por lo que yo pude ver”.

Grace no llegó a ver el montaje final, pero asegura que lo que pudo ver merecía mucho la pena. “Pude ver la película hasta donde llegó; la película no estaba completa entonces”, revela. “Había un montón de escenas que ni siquiera estaban ahí. Estaban al principio del proceso de montaje y se cortaron por todo lo que estaba pasando en la empresa. Pero la película que pude ver, las escenas que había, eran increíbles. En mi opinión había potencial para una buena película. Quizá veamos fragmentos más adelante”.

La actriz es consciente por último del rechazo que ha generado la decisión de Warner , y de que hay un sector nada desdeñable del público con curiosidad e incluso deseo de ver la película. “Definitivamente hemos tenido conversaciones sobre el futuro de Batgirl y cómo Batgirl podría resurgir. Creo que los fans están deseando verlo. Veremos a dónde nos lleva; no puedo decir si eso es una realidad ahora. No puedo hablar demasiado sobre su futuro ni garantizar nada”.

“Lo último que querría es dar a la gente cualquier atisbo de algo sobre lo que no tengo mucho control, como hemos aprendido”, concluye. “Tiendo a ser una persona muy optimista y positiva, y simplemente me apoyo en la belleza de haber tenido esta experiencia en mi vida. Aunque me hubiera encantado compartirla con el resto del mundo, nada puede arrebatarnos esa experiencia”.

