Leonardo DiCaprio tuvo que saltar a un lago congelado para rescatar a su perro durante el rodaje de 'No mires arriba'

Cuando uno rueda una comedia sobre el fin del mundo junto a Adam McKay, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Leonardo DiCaprio es posible que quede para el recuerdo más de una anécdota graciosa. Lo que le ocurrió a este último no fue del todo gracioso, aunque por cómo lo cuenta su compañera de reparto lo parece.

Según han relatado Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, el actor de Origen y El lobo de Wall Street revivió su particular Titanic cuando uno de sus perros quedó atrapado en un lago congelado. Sucedió durante el rodaje del filme que ambos protagonizan, No mires arriba, que cuenta la lucha de dos científicos por hacer llegar el mensaje de que un meteorito está cerca de colisionar en la Tierra.

Al parecer, filmando la película en algún rincón de Boston, los perros de DiCaprio acabaron metidos en un lago helado. "Y yo fui detrás de ellos, pero viviendo en California no sabía exactamente qué debes hacer cuando estás en un lago helado", comenta DiCaprio. El actor tiene dos huskies a los que se ha podido ver dando el paseo más de una vez y acompañados de la novia de DiCaprio, la también actriz Camila Morrone.

"Uno de los perros cayó y salté para rescatarlo pero tan pronto me metí yo para sacarlo el otro entró también y comenzó a lamer al que se estaba ahogando", explica DiCaprio. Sea como fuere, el actor esta vez sí se pudo salvar del agua y llevarse a sus perros, aunque según Jennifer Lawrence, no a cualquier precio: "Estoy segura de que os estaréis preguntando una cosa, y yo también me la pregunté a mí misma en su momento: él acabó en seguida desnudo en su coche", cuenta entre carcajadas la actriz de Los juegos del hambre.

Afortunadamente el incidente tuvo su final feliz, aunque más complicado lo tiene el actor para convencer a la humanidad que deben hacer algo ante la inminente amenaza de un meteorito en No mires arriba. Sin sus huskies pero con Lawrence a su lado, ambos se enfrentan a la hipocresía de la sociedad y de un gobierno populista gobernado por una divertidísima Meryl Streep. No mires arriba llegó a los cines el pasado 10 de diciembre y estará disponible en Netflix a partir del 24 del mismo mes.