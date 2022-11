'The Fabelmans': Laura Dern convenció a David Lynch de interpretar a John Ford en lo nuevo de Spielberg

Pocas citas cinéfilas acogen esta temporada la importancia de The Fabelmans, el nuevo trabajo de Steven Spielberg como director. No solo por lo obvio, se trata del nuevo trabajo de Steven Spielberg como director, sino porque en este caso asistimos a un ejercicio semiautobiográfico al estilo de tantos que están llegando en los últimos años, con Spielberg indagando en su infancia, en el divorcio de sus padres y en el descubrimiento del cine con grandes posibilidades de arrasar en los Oscar. En España The Fabelmans no se estrena hasta el 10 de febrero, pero en EE.UU. ya se puede ver en cines seleccionados acompañada de grandes críticas, y de entrevistas muy jugosas al hilo de su desarrollo.

Por ejemplo una de Film Stage a Tony Kushner, guionista recurrente de Spielberg que aquí ha coescrito el libreto en compañía del propio director (no en vano se trata de su vida). Kushner ha explicado, así, cómo se gestó uno de los elementos más sorprendentes de The Fabelmans: el cásting del director David Lynch para interpretar nada menos que a otro director, John Ford. El mítico cineasta protagonizó un no menos mítico encuentro con Spielberg durante su juventud, cambiando su vida para siempre, y como no podía ser de otro modo es una de las escenas cumbre de The Fabelmans (con Gabriel LaBelle encarnando al Spielberg de la pantalla). Lynch no suele actuar en películas que no dirige y además lleva tiempo retirado del cine, por lo que era un misterio cómo le habían convencido.

“A menudo cuando entramos en el casting, decimos ‘¿quién va a interpretar a esta persona?’ A veces más o menos lo sabemos, pero muchas veces, en las cuatro películas que hemos hecho juntos, no fue predeterminado”, recuerda Kushner. “Cuando íbamos a trabajar la escena de Ford simplemente dijimos ‘encontraremos a alguien’. Y empezamos a pasar por muchos actores maravillosos que se parecían a él pero quizá eran demasiado jóvenes”. La idea final vino de Mark Harris, marido de Kushner. “Mark dijo ‘tengo una idea’. ‘Nunca sucederá porque nunca aceptará hacerlo, pero debería ser David Lynch’”.

Tanto Harris como Kushner, y desde luego Spielberg, supieron que el director de Twin Peaks era el indicado pero que sería difícil convencerle. Hasta que al director se le ocurrió una idea: recurrir a una amiga común, Laura Dern. “Pensé ‘dios mío, sí’. Y llamé a Steven y me dijo: ‘Oh dios mío... pero nunca lo hará’. Entonces pensó: Laura Dern. Así que llamó a Laura Dern y Laura Dern llamó a David. Y sucedió”. Dern ha protagonizado para Spielberg Parque Jurásico y es una colaboradora muy cercana de Lynch, habiendo aparecido en Terciopelo azul, Corazón salvaje e Inland Empire, por no hablar de la citada Twin Peaks. Dern hizo una llamada, y Lynch accedió a interpretar a Ford.

El rodaje de la escena fue mágico. “Un día increíble en el plató. Todo el equipo decía ‘esto es lo más meta y enrevesado’: Steven Spielberg dirigiendo a Gabriel LaBelle interpretando a Steven Spielberg conociendo a John Ford interpretado por David Lynch”. Sobre la presencia de Lynch en The Fabelmans ha trascendido que el director solo tuvo una petición para interpretar al director de Centauros del desierto: acceso a un suministro continuado de Cheetos. Las cosas de Lynch.

