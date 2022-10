Kyle MacLachlan ya no intenta entender lo que hace David Lynch

La asociación de David Lynch con Kyle MacLachlan es una que llena de dicha a la cinefilia. Ambos se conocieron en un film tan accidentado como Dune, y supieron entenderse lo bastante bien como para que MacLachlan acompañara al director según desarrollaba la fase más extraña de su carrera, que es evidentemente la que ha cimentado su leyenda. Actor y director repitieron en Terciopelo azul y en la totalidad de la serie Twin Peaks: es decir, desde el lanzamiento en los 90 hasta el revival que Showtime estrenó en 2017, y tan feliz nos hizo a todos. MacLachlan no ha vuelto a trabajar con él desde entonces, pero también puede deberse a que Lynch no está hoy por hoy muy interesado en volver a rodar.

Como el director anda ocupado con sus partes meteorológicos, el intérprete del agente Cooper ha seguido trabajando por su lado, estrenando recientemente en EE.UU. Confess, Fletch: la nueva comedia de Greg Mottola que protagoniza Jon Hamm. A raíz de este film AV Club ha entrevistado a MacLachlan, y la conversación no ha tardado en girar en torno a su vínculo con Lynch. La primera en la frente, MacLachlan es el primero que no entiende el argumento de sus películas. “No intento entender mucho de lo que hace David. Pero entiendo que soy su enlace a través de esos mundos, y eso es un reto y me siento bien por ello. Existe una confianza según la cual entiendo qué necesita David de mí”.

MacLachlan no necesita saber qué le pasa a Lynch por la mente para entenderse de maravilla con él. “Creo que a veces, y eso pasa mucho en Hollywood, hay una plantilla con la que te topas al identificarte con algo determinado, y puedes optar por reforzar esa plantilla o intentar cambiarla. Quieres fundirla y quizá empezar de nuevo. Pero yo he vuelto a ella”. El actor recomienda a los hipotéticos espectadores de Lynch que no acudan a sus películas necesitados de respuestas, sino con ganas de experimentar. “Hay grandes cosas que no entiendo y que no necesito entender, francamente. Sus películas son experiencias, realmente, y hacen muchas preguntas sin que se den muchas respuestas”, continúa.

“Creo que sabe exactamente lo que hace y quiere crear, pero no creo que siempre entienda el porqué. Hay cosas en sus películas que están ahí solo para situarte en un estado de ánimo, y él está diciendo de algún modo ‘deja de pensar y simplemente vive el momento’. Así que le cedo el control. Sé que él tiene la hoja de ruta”. Ojalá Lynch vuelva a hacerse con el control pronto, sobre todo cuando en el pasado Festival de Cannes un rumor (finalmente infundado) de que el director estrenaba película nos dejó con la miel en los labios.

