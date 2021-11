Las redes sociales critican ‘Way Down’ por su parecido con ‘La casa de papel’

Un atraco en el Banco de España. Un grupo de delincuentes carismáticos. Un plan medido al milímetro. Way Down ha vuelto a sorprender a los espectadores con un robo que sitúa a Madrid en el mapa internacional, pero cuyo parecido con el argumento de la última temporada de La casa de papel no ha pasado inadvertido para nadie.

En diversas entrevistas concedidas por Jaume Balagueró, el director ha dejado siempre patente que el guion era anterior a que todos conoceríamos a El Profesor y su banda, evitando así especulaciones sobre la posible reproducción de la serie de Álex Pina de Netflix. No obstante, las redes sociales no se han mostrado igual de benévolas con las evidentes similitudes entre las tramas.

Los de way down cuando vean a los de la casa de papel en el banco de españa #SecretNoche9 pic.twitter.com/piK7lzRzT9 — Antonio Martos ✈️💫 (@AntonioMartosR) November 7, 2021

La peli la han llamada “Way Down” porque “La Casa De Papel Temporada 4” ya estaba pillado #LaIslaDeLasTentaciones1 #LaIslaDeLasTentaciones4 #Secret10N — Lagoon🇩🇪✈️💫♠️🐬| #RocioYoSiTeCreo|Måneskin🇮🇹 (@LagoonManeskin) November 10, 2021

t tragas 4 años de carrera, 80 calentamientos de cabeza pa escribir algo decente, soñando con algún día pegar el pelotazo y ahora va la peña y literalmente alguien coge LA CASA DE PAPEL, se la come, la caga y hace una película llamada WAY DOWN q es exactamente igual?????? eske - — ali (@Aliciavm6) November 10, 2021

¿Way Down o la versión del Lidl de la Casa de Papel? #LaIslaDeLasTentaciones1 — Jein (@rmm_96) November 10, 2021

Los de La Casa de Papel viendo el trailer de #WayDown a todas horas en la tele. #WayDownLaPelícula pic.twitter.com/YQmZqjv4oY — Héctor B M (@HectorBM_autor) November 10, 2021

De 'La Fortuna' a 'Ocean's eleven'

La semejanza con La casa de papel no ha sido la única que le ha salido a Way Down, quien también comparte mucho del universo pirata de la serie de Alejandro Amenábar La Fortuna. Además, el propio Balagueró también ha incidido en la importancia de filmes como Ocean's eleven o The Italien Job.

No es la única polémica a la que se ha enfrentado la película antes de su estreno. El filme era estrenado hace casi un año en territorios como Brasil y Taiwan. Después de un extenso recorrido internacional llega a España y lo hace tan solo unas semanas antes del lanzamiento del desenlace definitivo de La casa de papel. Una estrategia de marketing contradictoria, que también va hilada con el extraño cambio de nombres de su título en el mundo (Way Down, Asalto a la Casa de la Moneda, The Vault).

Trama y reparto internacional

Pese a todo, Way Down se presenta como un thriller trepidante en el que un brillante ingeniero es reclutado por una banda de atracadores para acceder al inexpugnable Banco de España. El objetivo de este grupo es un tesoro depositado en el lugar durante tan solo 10 días. Un tiempo que tienen para urdir un plan que coincida durante la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que paralizó a España en 2010 con el gol de Iniesta.

El filme cuenta con un reparto internacional compuesto de Freddie Highmore (The Good Doctor), Astrid Bergès-Frisbey (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas), Liam Cunningham (Juego de tronos), Luis Tosar (Mientras duermes), Sam Riley (Maléfica) o José Coronado (El cuerpo). El filme llega el 12 de noviembre a la cartelera española.

