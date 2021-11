Los actores de 'Way Down' alucinaron con la dirección de Jaume Balagueró: "Es como un puzle, tiene que poner todas las piezas en su sitio"

"Es muy detallista, sabe lo que quiere y me gusta trabajar con directores así". Cuando esto lo dice una actriz como Famke Jenssen que ha trabajado con grandes directores desde Woody Allen y Robert Altman a James Mangold o Ava DuVernay, es que algo funciona. Y esa parece ser la tónica general en el rodaje de Way Down, que llega a los cines este próximo viernes dispuesta a asaltar el Banco de España pero también sus cines.

Autor de la saga Rec y de otros grandes títulos como Frágiles o Mientras duermes, Jaume Balagueró regresa cuatro años después de su último filme, Musa. Y lo hace de una manera algo distinta: dejando el terror a un lado y con un reparto plagado de un reparto muy internacional pero en el que no falta el acento español. José Coronado, Luis Tosar, Freddie Highmore, Famke Jenssen, Sam Riley... incluso Sean Cunningham, el intrépido Davos de Juego de Tronos se ha unido a la aventura de Balagueró.

Ambientada en el verano de 2010, cuando España tocó la cima (futbolística) con el Mundial de Sudáfrica, Way Down cuenta la historia de un grupo de ladrones dispuestos a todo para asaltar en el Banco de España. Al contrario que en La casa de papel, su único objetivo se reduce a un pequeño tesoro que solo estará allí durante diez días, coincidiendo con la celebración del esperado encuentro futbolístico. Para ese gran partido que es también Way Down, cargado de tensión, emoción y grandes estrellas nacionales e internacionales que solo tienen buenas palabras para el realizador de Lleida. En cines el 12 de noviembre.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.