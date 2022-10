Las películas de Joss Whedon son para "imbéciles y frikis", según Jean-Pierre Jeunet

Antes de triunfar con Amélie en 2001, Jean-Pierre Jeunet tuvo una experiencia en Hollywood algo desagradable. El éxito de La ciudad de los niños perdidos allanó el camino para que la industria se fijara en este cineasta francés, y le pusiera al frente de todo un blockbuster como Alien: Resurrección. Cuarta entrega de la saga protagonizada por Sigourney Weaver, que en 1997 obtuvo una buena taquilla pero fue destrozada por la crítica hasta el punto de que Jeunet nunca volvería a Hollywood. El episodio ha sido recordado recientemente por Joss Whedon, que a la sazón era el guionista de Alien: Resurrección. El director de Vengadores no aprecia en absoluto el trabajo que Jeunet hizo con su historia.

“Se equivocaron en el reparto. Y lo diseñaron mal. Hicieron todo lo que podían hacer mal. No fue tanto que cambiaran el guión, sino que lo ejecutaron de una forma tan espantosa que lo hizo casi imposible de ver”, declaró el director de Vengadores. Whedon, que ahora mismo se encuentra apartado de la esfera pública por diversas acusaciones de comportamiento tóxico en los rodajes, es una figura insoslayable del blockbuster actual tras dirigir la citada Vengadores más su secuela (La era de Ultrón) y los polémicos reshoots de Liga de la Justicia. Es un bagaje que Jeunet ha tenido en mente a la hora de responder a sus críticas por Alien: Resurrección. Naturalmente, no ha sido una respuesta positiva.

“Sé que Joss Whedon ha dicho cosas malas sobre mí. No me importa. Sé que si Whedon hubiera hecho la película él mismo, posiblemente habría sido un gran éxito. Es muy bueno haciendo películas para frikis americanos, para gustarle a los imbéciles”, ha declarado en The Independent. De facto, Jeunet está diciendo que quienes disfrutan de las películas de Marvel (modelo que Whedon contribuyó a asentar) son “frikis” e “imbéciles”, así que aquí tenemos nuevo contendiente en el deporte de criticar el cine de superhéroes. Uno en el que, por cierto, acaba de despuntar otro director vinculado a la franquicia Alien: James Cameron, responsable de Aliens: El regreso, que esta semana afirmó que los personajes de Marvel actuaban “como si aún fueran al instituto".

Si Whedon hubiera dirigido Alien: Resurrección además de escribirla, Jeunet cree que a lo mejor hubiera funcionado, “porque es muy bueno haciendo películas de Marvel. Odio este tipo de películas. Son tan tontas, tan estúpidas”. Sea como sea, nunca lo sabremos.

