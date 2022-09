Lars von Trier explica cómo le afectó el párkinson al rodar 'Exodus': "Ha sido una época asquerosa"

Lars von Trier ha concedido en el Festival de Venecia su primera rueda de prensa tras ser diagnosticado con párkinson.

Aunque, debido a su enfermedad, el director danés no ha podido viajar a la ciudad italiana, sí ha celebrado un encuentro por videoconferencia en el que ha hablado de cómo afectaron sus problemas de salud al rodaje de Exodus (la tercera temporada de su serie El reino) y ha expresado su deseo de seguir trabajando.

"Creo que lo estoy llevando bien, pero combatir los temblores llevará algo de tiempo", señaló Von Trier. "Me siento bien, pero un poco más estúpido que antes. Y eso es decir mucho", bromeó.

Von Trier aprovechó su intervención para disculparse con Ida Engvoll, con la que ha trabajado en Exodus. "Estaba un poco avergonzado de su papel porque no era lo bastante bueno para ella: espero que podamos trabajar de nuevo con mejor material".

Engvoll, que estaba presente en el encuentro, aseguró que su papel le gustaba y que deseaba volver al plató con Von Trier, informa ScreenDaily.

El director también señaló que sus síntomas de párkinson aparecieron antes de empezar el rodaje de Exodus. "No sabía que ya estaba enfermo cuando empezamos a rodar. Tuve una época asquerosa, pero confío en que los actores no se dieran cuenta", recordó, para después añadir: "Estoy muy contento del apoyo que me han dado los actores".

Exodus es la conclusión de El reino, la serie de terror surreal que Von Trier estrenó en Dinamarca en 1994, y cuyo recorrido original fue de dos temporadas. Los nuevos episodios se presentan en Venecia fuera de concurso.

