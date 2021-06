“La única forma de crecer es cagándola”: Kevin Hart contra la cultura de la cancelación

A cada tanto surge una nueva celebridad reflexionando sobre la llamada “cancel culture” (o cultura de la cancelación, como hemos querido exportarla a España), y raramente son reflexiones a favor. Las recientes declaraciones de Kevin Hart son interesantes, no obstante, porque este actor y humorista ha sufrido el fenómeno en sus propias carnes, cuando en 2019 resurgieron unos chistes polémicos que había hecho en el pasado y estos provocaron que fuera despedido como presentador de la gala de los Oscar. Hart tardó en disculparse, pero acabó haciéndolo lamentando sus “palabras insensibles”, y parece que su carrera se encuentra ahora mismo en relativa tranquilidad.

De hecho, Hart nunca ha dejado de aparecer en películas, y el enésimo ataque contra la cultura de la cancelación se extrae de una entrevista que le ha hecho The Sunday Times en torno a Ser padre, una próxima comedia de Netflix para la que se ha puesto a las órdenes de Paul Weitz. Hart alerta contra el daño que esta hipersensibilidad puede estar haciéndole a la comedia, hablando en nombre de muchos cómicos que se sienten censurados al “pensar que las cosas que dicen volverán y les morderán el culo”. Lo llamativo, sin embargo, es lo que Hart opina sobre el elemento más problemático de este fenómeno: el hecho de que muchas veces no contemple si la celebridad de turno se ha disculpado o ha cambiado.

“Si la gente quiere sacar cosas, volver a los mismos tuits de siempre, adelante. No hay nada que pueda hacer. Están viendo una versión más joven de mí mismo: un comediante que intenta ser gracioso y fracasa en el intento”, explica Hart en relación a los chistes que le costaron presentar los Oscar. “Me disculpé… y ahora comprendo cómo se ve. Miro hacia atrás y me avergüenzo. Así es el crecimiento, se trata de crecer. A mí personalmente me importa una mierda la cultura de la cancelación. Si alguien ha hecho algo realmente perjudicial, entonces, absolutamente, debería haber consecuencias”.

Acto seguido, la contrapartida. “Pero cuando se trata de ‘¡alguien ha dicho eso, hay que quitarle de en medio!’... ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo hemos llegado a un punto en que se supone que la vida es perfecta? ¿Se supone que la gente tiene que comportarse perfectamente todo el tiempo? No lo entiendo. No espero la perfección de mis hijos, ni de mi esposa, amigos o empleados. Porque, la última vez que lo comprobé, la única forma de crecer es cagándola. No conozco a ningún niño que no haya metido la pata o no haya hecho alguna tontería”, defiende.

“Si permites que te afecte, lo hará. En lo que a mí respecta, no es así cómo actúo. Entiendo que la gente es humana. Todo el mundo puede cambiar”. Hart concluye comparando la cultura de la cancelación con una cárcel bastante deficiente. “Es como la cárcel. Se encierra a las personas para que reciban una lección. Cuando salen se supone que son mejores, pero si salen y la gente les dices ‘no te voy a dar trabajo porque estuviste en la cárcel’, ¿para qué coño fueron a la cárcel?”

“¿Cómo no vas a darle una oportunidad? ¿Significa que toda tu vida debería acabarse por un error? ¿Sin oportunidad de cambiar? ¿De qué estáis hablando? ¿Y quién eres tú para tomar esa decisión?”. Además de Ser padre, Hart ya está confirmado para aparecer en la adaptación de los juegos de Borderlands, dirigida por Eli Roth.

