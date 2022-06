La trilogía de Obi-Wan Kenobi que Disney no se atrevió a hacer en el cine

El final de Obi-Wan Kenobi ha dejado satisfechos a muchos fans de Star Wars y descontentos a otros tantos. No parece haber un gran consenso ante la que se esperaba que fuera una de las grandes series de 2022. Nos ha traído de vuelta cierto espíritu de las precuelas, sí, pero daba la sensación de que todo llegaba demasiado tarde y no de la forma más adecuada. Porque si había algo en lo que muchos se ponían de acuerdo era en que quizá la historia de Obi-Wan se podría haber llevado al cine. Y es que ese era exactamente el plan mucho antes de que llegase Disney+.

Originalmente, Stephen Daldry (Las horas) y Hossein Amini (Drive) fueron contratados para dirigir y escribir la película, respectivamente, antes de que el proyecto pasara a un formato televisivo con el lanzamiento de Disney+ en 2019. Posteriormente, Joby Harold (Ejército de los muertos) pasó a ser el guionista principal, allanando el camino para la versión que la directora Deborah Chow llevó finalmente a Disney+.

Ahora, el primer guionista del proyecto, Stuart Beattie, ha explicado que su plan para la historia de Obi-Wan Kenobi no consistía solo en una película, sino que iba a ser una trilogía. Beattie ha desvelado en una entrevista cómo iba a ser su papel en la realización del proyecto protagonizado por Ewan McGregor y de cómo se imaginó originalmente como "una trilogía completa", antes de ser acreditado como escritor de los tres primeros episodios y el final de temporada de la serie.

Yo escribí la película en la que se basó la serie. Pasé como un año, año y medio trabajando en ella. Y luego, cuando se tomó la decisión de no hacer más películas derivadas después de Han Solo, dejé el proyecto y pasé a otras cosas. Joby vino y tomó mis guiones y los pasó de dos horas a seis. Así que no trabajé con ellos en absoluto, sólo obtuve el crédito por los episodios porque era todo mi material", revela Beattie, quien añade que su propuesta original de historia a Lucasfilm en 2016 implicaba convencerles de "tres historias" para Obi-Wan Kenobi, la primera de las cuales acabó convirtiéndose en la primera temporada de la serie (y presentaba la muerte de Reva) y la segunda que se adelantaba a los prolegómenos del Maestro Jedi en Una nueva esperanza.

"En realidad hay tres historias aquí. Porque hay tres evoluciones diferentes que el personaje tiene que hacer para pasar de Obi-Wan a Ben. Y la primera fue la primera película, que era el espectáculo, que era, 'Ríndete a la voluntad de la Fuerza. Transporta tu voluntad, rinde tu voluntad. Deja al niño en paz'. Entonces, la segunda película fue pensando en dónde termina Kenobi. Y uno de los momentos más poderosos y probablemente el más poderoso de toda la historia de Obi-Wan es ese momento en el que se sacrifica en Una nueva esperanza. Un gran momento, que te hace llorar. Pero, si te paras a pensar en ello, es algo bastante repentino, ir a luchar contra un tipo, ver a Luke y decir: "Voy a morir". Sabes, para mí, eso requería previsión. Eso requería la aceptación previa de que esto iba a suceder", explica el guionista.

'Obi-Wan Kenobi' Cinemanía

Parece impensable que no se hubiera tanteado esta posibilidad hasta ahora, pero lo cierto es que según Beattie tanto Lucasfilm como el propio Ewan McGregor estaban al tanto de este proyecto. "Ewan estaba a bordo, todos lo estábamos. Es una gran historia para contar, ¿verdad? Es un personaje tan adecuado y Ewan es tan fantástico, además de tener la edad perfecta", añade Beattie. Desgraciadamente, el estrepitoso fracaso en taquilla de Han Solo: Una historia de Star Wars sumado a la llegada de la plataforma Disney+ trastocó por completo los planes y acabó con el sueño de Beattie y con él el de millones de fans que querían ver las aventuras de Obi-Wan en la gran pantalla. Aun con todo, parte de su historia ha sobrevivido en la serie de Disney.

"Me gusta Solo, personalmente, pero es verdad que no hizo mucho dinero. Es una locura, en cierto modo, pensar en que fue dirigida por uno de los mejores cineastas que trabajan en la actualidad. Pero, sólo porque no alcanzó una determinada cifra, tuvieron que replantearse todo. Quedé devastado, absolutamente devastado. Pero, así es el negocio, ya sabes, altos y bajos. Me alegro de que se haya hecho. Me alegro de que la serie se haya hecho a pesar de todo. Estoy orgulloso de la historia que se ha contado. Me alegro de que mis personajes aparezcan en ella. Y me alegro de que se me reconozca el mérito. Ojalá, ojalá hubieran podido hacer mis películas", lamentaba Beattie al concluir.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.