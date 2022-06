La primera trilogía de 'Spider-Man' y 'Venom' estarán disponibles en Disney+ a partir de julio

Uno de los grandes atractivos que traía Disney+ para los usuarios era la promesa de contar en un mismo catálogo con todas las películas enmarcadas en el Universo Cinematográfico de Marvel. Cuatro fases, y subiendo, que uniéndose a las series ofrecerían una experiencia completa del MCU, tanto para quienes quisieran revisarlas como quienes pensaran en introducirse en la franquicia. Pero surgió un problema insoslayable, que aún Disney+ dista de haber solucionado: las películas de Spider-Man dirigidas por Jon Watts solo habían sido posibles a través de un acuerdo entre Sony Pictures y Marvel Studios, así que estas no formaban parte de la cantera de Disney. Los anteriores Spider-Man, mucho menos.

Pero la Casa del Ratón quiere solucionarlo, y no ha dejado de negociar con Sony las opciones de que al menos las películas protagonizadas por Tom Holland lleguen a su catálogo streaming. Hoy nos topamos con un avance significativo desde el ámbito español, pues la cuenta oficial de Disney+ anuncia que seis películas relacionadas con Spider-Man llegarán a la plataforma a partir de este mes de julio. El 1 de julio llegarán, así, Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, lo que significa que la aclamada trilogía de Sam Raimi (al menos antes de la tercera) compartirá techo con el último trabajo del director para la factoría, Doctor Strange en el multiverso de la locura, recientemente incorporada al catálogo.

También que hará lo propio Venom, inicio del convulso universo que Sony está construyendo a la sombra del MCU y que ha sido seguido por Venom: Habrá matanza y Morbius. Ninguno de estos estrenos pertenecen realmente a la continuidad del Universo de Marvel, pero sin duda será bienvenido para los fans que quieran alternar entre varias versiones del trepamuros junto al quinto lanzamiento programado para el 1 de julio: Spider-Man: Homecoming, primer film en solitario de Holland como Peter Parker que sí está enclavado sólidamente en la maquinaria de Kevin Feige. El 8 de julio, además, Disney+ promete estrenar otro film de Sony vinculado al trepamuros: Spider-Man: Un nuevo universo.

Nuestro amigo y vecino ya está en casa 🕷❤

¡Todas estas pelis de Spider-Man llegan a Disney+ en julio! pic.twitter.com/IV8C3X6yuw — Disney+ España (@DisneyPlusES) June 24, 2022

La trilogía de Raimi estará completa en el servicio de Disney, aunque llama la atención la ausencia de los dos films protagonizados por Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man: El poder de Electro), así como la de las dos aventuras posteriores de Holland: Spider-Man: Lejos de casa y la exitosísima Spider-Man: No Way Home. El destino de este último título está envuelto en la confusión, pues desde que arrasara en taquilla a principios de este año se ha convertido en un activo muy disputado por parte de las plataformas. Hasta el punto de que un acuerdo ajeno de Sony ha derivado en que No Way Home vaya a llegar a HBO Max este 22 de julio… pero solo en Latinoamérica.

En España aún no hay noticias de No Way Home, pero es de esperar que Disney+ siga trabajando en conseguir los títulos que le faltan, aunque ahora mismo el panorama es bastante caótico y arrebata a la plataforma de streaming cualquier exclusividad: Spider-Man: Lejos de casa también está disponible en Netflix, al igual que lo están Venom y The Amazing Spider-Man. La secuela de esta puede ser vista, entretanto, vía Movistar+.

Por último, hay que recordar que el cacao de licencias de Spider-Man ha derivado en que HBO Max (a priori vinculada a la competencia, a DC) también tenga unos cuantos títulos en nómina. La trilogía al completo de Raimi aparece en su catálogo, junto a Spider-Man: Lejos de casa que también está disponible en Amazon Prime. Puede que un día Disney consiga tener en propiedad todas las películas de Spider-Man habidas y por haber, pero parece que hoy por hoy aún queda mucho para eso, y solo podemos esperar que en España se repita el caso de Latinoamérica para que al menos podamos disfrutar de No Way Home vía HBO Max.

