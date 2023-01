La película por la que Rooney Mara casi deja la actuación hasta que David Fincher la rescató

Fue la protagonista de Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres, trabajó en Carol y en Her, hace un año estrenó El callejón de las almas perdidas, y, a pesar de ser conocida en el mundo hollywoodiense, sus trabajos han sido más bien esporádicos. Nominada al Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA, Rooney Mara es muy selectiva con los trabajos que acepta y, en una reciente entrevista para el podcast LaunchLeft, ha explicado el porqué.

"Unos años antes [de Millenium: los hombres que no amaban a las mujeres] hice el remake de Pesadilla en Elm Street, lo cual no fue una buena experiencia", ha explicado la actriz en el podcast. "Tengo que tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo. Hacerla no fue la mejor experiencia y llegué a ese punto (en el que todavía me encuentro) en el que no quiero actuar a no ser que sea haciendo algo que siento que tengo que hacer. Tras hacer aquella película decidí que 'vale, no voy a actuar más a no ser que sea algo con lo que me sienta así'".

Estrenada en 2010, Pesadilla en Elm Street retomaba la historia de Freddy Krueger con Mara como protagonista y con Samuel Bayer a la dirección. Hasta entonces, la actriz había aparecido en un total de 7 películas, entre las que se encuentran El soñador, Rebelión adolescente o Tanner Hall. A pesar de que no ha profundizado en la razón por la que aquella experiencia fue tan desagradable, sí que ha explicado cómo o, más bien, quién consiguió que cambiase su perspectiva sobre el mundo de la actuación.

"Conseguí una audición para La red social. Era un papel pequeño, pero la escena era increíble, y después no volví a actuar hasta Millennium, creo. David [Fincher, director de La red social y Millennium] no quería hacerme la prueba porque no creía que fuese la elección correcta después de verme en La red social, pero yo insistí en que me la hiciesen, y luego él tuvo que pelear mucho por mí porque el estudio no me quería", ha recordado. "Fue un punto de inflexión en mi vida y en mi carrera".

Según ha explicado la actriz, fue la experiencia de trabajar con Fincher lo que hizo que cambiase su visión respecto a la actuación. "Trabajé durante un año entero. David realmente me acogió y se convirtió en mi mentor en muchos sentidos. Se tomó muchas molestias para que yo supiera que tenía una voz y que mi opinión importaba", ha afirmado. "Me empoderaba constantemente, lo que creo que afectó a las elecciones que he tomado después".

