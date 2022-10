Zoe Saldaña recuerda su mala experiencia rodando 'Piratas del Caribe': "Jerry Bruckheimer me pidió perdón"

Cuando en 2003 Zoe Saldaña se subió en el barco de Jack Sparrow (Johnny Depp) en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, la apuesta más conocida en la que había participado previamente era aquella Crossroads: hasta el final (2002) en la que se iba de viaje con Britney Spears.

Sin embargo, algo vieron los productores de Disney en aquella joven para confiarle a Ana María, la temperamental pirata a la que Sparrow había robado su embarcación y que se unía a su tripulación en busca de Elizabeth Swann (Keira Knightley).

Aunque la intérprete se sumaría posteriormente a otras grandes franquicias cinematográficas como Avatar, Star Trek o Guardianes de la galaxia, la primera entrega de Piratas del Caribe supuso su debut en el blockbuster a gran escala, y la experiencia no fue del todo buena.

"Fue la primera vez que estuve expuesta a una gran película de Hollywood, donde había muchísimos actores, productores y miembros del equipo", ha recordado Saldaña en una entrevista a EW: "Estábamos rodando en diferentes localizaciones y los entornos no siempre eran agradables para nuestros días de grabación. Yo era muy joven, fue un poco demasiado grande para mí y el ritmo fue demasiado rápido".

La actriz ha asegurado que le quedó un mal sabor de boca de aquel trabajo: "Me fui sin haber tenido una buena experiencia en general. Sentía que estaba perdida en las trincheras, fue mucho para mí, y eso no estaba bien". Por ello, Saldaña decidiría no regresar a la saga en sus próximas películas.

Pese a este mal recuerdo de su primer gran proyecto, ha podido reconciliarse con lo ocurrido gracias al productor de la película, Jerry Bruckheimer. "Años después, pude encontrarme con Jerry Bruckheimer y me pidió perdón por haber tenido esa experiencia porque quiere que todo el mundo tenga una buena experiencia en sus proyectos", ha relatado.

"Eso me conmovió", ha seguido explicando: "El hecho de que recordará que había mencionado eso a la prensa, un comentario que había hecho años antes y que él sintió la obligación de recuperar y hacerse responsable".

Afortunadamente, este tropezón en Piratas del Caribe no evitó que Saldaña apostara por otras franquicias en el futuro: "Sentir que me ven y escuchan como artista, a lo largo de los años, o como persona, significa muchísimo", ha zanjado.

En lo que respecta a Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, la última entrega de la exitosa saga, llegaba a la taquilla internacional hace ya cinco años, y aunque había planes para una sexta entrega, el estudio decidía poner fin a su colaboración con Depp tras las acusaciones de maltrato por parte de Amber Heard. Recordemos que también sonó el nombre de Margot Robbie para liderar un reboot.

